YouTube presentará Festival Internacional de Cine de forma gratuita

Con el fin de ayudar a afrontar la crisis por el coronavirus y de ofrecer nuevos contenidos a los usuarios durante el tiempo de cuarentena, YouTube lanzará durante diez días un Festival Internacional que combinará entrevistas, documentales y largometrajes.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones como el Festival de Cine de Londres, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, así como Sundance, Venecia, Berlín, Toronto, entre otros.

Asimismo, ayudará a recaudar fondos para la OMS y organizaciones que ayudan a combatir la crisis por coronavirus. Aquellos que deseen donar, pueden hacerlo desde ya en el vídeo de presentación de We Are One: A Global Film Festival.

Al costado del vídeo verán un botón para donar a UN Foundation. Al seleccionarlo accederán a una ventana emergente para iniciar la transacción con el monto que deseen realizar. No hay una tarifa establecida, es libre.

De esta manera YouTube, considerada una de las plataformas digitales con más alcance en el mundo, activa la solidaridad y el entretenimiento durante la cuarentena.

El Festival se abrirá gratuitamente a partir del 29 de mayo hasta el 7 de junio a través del enlace We Are One: A Global Film Festival. En las próximas semanas YouTube dará a conocer la programación ¡No te lo pierdas!