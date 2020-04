Jorge Botti: Retornar al esquema de asfixiar la economía es la peor decisión que pudo tomar el ejecutivo

La peor de todas las decisiones que pudo haber tomado el Ejecutivo sobre algunas empresas, es la de volver al esquema de asfixiar la economía, aseguró este jueves en términos categóricos el ex presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, al referirse a las últimas acciones adoptadas en contra de la empresa privada.

Advirtió que nuestra economía, es la única en el mundo, donde cada quien está a su propio riesgo, recordando que mientras en otras naciones del mundo se destinan cuantiosos recursos para dar soporte al aparato productivo de esos países, en Venezuela no está ocurriendo, haciendo referencia específicamente a los trabajadores de la economía informal.

“De manera que estamos bien conscientes los empresarios en Venezuela de lo que está pasando, más todavía lo que pueda durar el confinamiento por la escasez de combustible, va a tener que ser con el esfuerzo de nuestro bolsillo, así que hay que sacar las cuentas de cuánto se puede aguantar. Estas decisiones están enmarcadas, a mi juicio, en una proyección que está haciendo el gobierno de correr hacia adelante y a veces uno invade el territorio de los analistas, porque resulta que la peor de todas las decisiones que podría haberse tomado en este entorno, la peor de todas, no puedo pensar en ninguna, como esa de volver al viejo esquema de volver “medianamente superado” a asfixiar alguna parte de la economía, sobre todo la más delicada de todas como es la alimentación de la gente, con la afectación que tienen ya las empresas, que están supliendo de alimentos al país, es la peor de todas, no tiene ninguna lógica, salvo de la lógica del poder y del control, me imagino que debe haber serias discusiones internas dentro del alto gobierno sobre esto, aseguró el ex presidente de Fedeecámaras.

Botti hizo referencia a lo poco de lo positivo que se había visto en los últimos meses, cuando poco a poco estaban llenándose lo anaqueles de productos nacionales e importados, además se observaba como el promedio de los inventarios en Caracas y el interior del país en 20 días, es decir había un esfuerzo decidido, ante las medianas libertades o flexibilizaciones en los últimos 8 o 10 meses, cuando los consumidores percibían que había un esfuerzo por llenar los anaqueles.

“Esto creo que viene en el peor de los momentos y va a tener consecuencias devastadoras, si no se corrige a tiempo”, aseguró.

El empresario señala que la percepción que hay es que el Estado prácticamente ha desaparecido, por eso habla de que cada quien anda a su propio riesgo y no solo los empresarios, sino cualquier venezolano, ya que ni siquiera los elementos básicos de seguridad, servicios públicos están presentes.

“Yo podría resumirlo en una sola frase, y es que prácticamente todo lo que se mueve, todo lo que está de pie, todo esta medianamente funcionando día a día, desde que alguien se levanta y toma un cafecito en la calle, hasta el mercado que puede hacer, todo lo que sostiene la vida como la conocemos en estos momentos, está sostenida en los esfuerzos privados, empresas y trabajadores que juntos están manteniendo a este país de pie, es ínfima la intervención realmente del Estado, salvo algunas ayudas muy pequeñas, ese es el lado que debemos tener presente para el diseño de una nueva Venezuela, lo importante y trascendente que es que la creatividad de la gente funcione, que debe haber regulaciones que el Mercado y el Estado pueden y deben complementar y dejar atrás esta visión de condenar a toda acción de la actividad privada como si fuera el malo de la película”, señaló Botti.

Advierte que la reactivación de la Comisión Tripartita, con la participación de empleadores, trabajadores y gobierno, sería uno de los hechos más trascendentes, por cuanto podría traer una bocanada de aire fresco a esta complicada Venezuela, ya que permitiría sentar a los actores del sector laboral, indicando que está muy disminuida, los empresarios y el gobierno, señalando que un diálogo de este tipo permitiría sentarse a arreglar los problemas, admitiendo que obviamente eso no va a ocurrir en estos momentos en el país, durante entrevista en el circuito Éxito.