Leonardo Buniak: Venezuela para salir de la crisis económica antes tiene resolver la crisis política

La única alternativa que tiene Venezuela para salir de la crisis económica, pasa por resolver la crisis política, asegura el economista, docente universitario, especialista en finanzas internacionales y calificador de riesgo bancario, Leonardo Buniak.

“La solución de la crisis económica de Venezuela, pasa necesariamente por una solución política, no hay alternativa, el país para poder regresar a ser un receptor neto de capitales internacionales, de acceso al prestamo internacional de renegociar su deuda publica externa y poder ser asistido técnica y financieramente por los multilaterales, que están listos para atendernos, tiene que pasar pór esta solución política, que suponga para ka comunidad internacional, el restablecimiento del no lo puede hacer lamentablemente, el gobierno de Nicolas Maduro”, aseguró.

Por otra parte, ante el encarecimiento de los precios por el alza del dolar, señala que el régimen busó a alguien a quien culpar de esta situación y “ bueno allí esta el sector privado especulando y por lo tanto le voy a imponer controles, ventas supervisadas y listas de precios, y el resultado va a ser la escasez, el desabastecimiento, las colas y el retorno al bachaqueo, esto lo hace porque no tiene alternativa y la única alternativa viable que y puedo entender, es que es la única manera de poder aplanar la curva de contagio y poder atenuar el impacto de la recesión.

“Resolver la crisis económica interna requiere del auxilio financiero, del financiamiento externo, que no tiene porque esta cerrado para Venezuela, porque los multilaterales aspiran al restablecimiento del orden democrático que se requiere en Venezuela, a lo que estoy obligado y no quiero hacerlo, un proceso de negociación que suponga, por ejemplo, un gobierno de emergencia nacional o cualquier cosa donde el país político, el país periodistico, el país económico, académico, social o empresarial, formen parte de esta discusión para buscarle una salida a Venezuela”, señala el especialista.

Advierte Buniak que para el futuro se intensificarán los mecanismos de control político y de represión sumamente importantes, no le queda otra alternativa, dentro del modelo de perpertuarse en el poder al gobierno de Nicolás Maduro.

En torno a la designación de Tareck El Aissami como Ministro de Petróleo y Asdrubal Chávez, como presidente de PDVSA para sus restructuración y reactivación, el experto advierte que esto no es posible, ya que no se trata de cambiar personas, sino entender que Venezuela asiste a una “tormenta perfecta” sin ningún tipo de blindaje, asiste el hundimiento del mercado petrolero, con precios igual a zona, casi zona igual a cero y por otra parte asiste a un declive muy importante en los niveles de producción.

Por otra parte señalo que si Chevron se va de Venezuela, no pasa nada y si se queda tampoco,pasa nada porque ninguna de las transnacionales que operan en la Jafa va a invertir un solo dólar con precio en zona cero, no hay incentivos, en este momento se estan cancelando y difiriendo diversos proyectos a nivel mundial por un valor de caso US$ 600 mil millones, porque no hay razones para invertir en extraer petróleo, cuando la logpistica de almacenamiento a nivel mundial, esta completamente rebasada y los precios a futuro en el mes de junio, apuntan nuevamente a estar en la zona negativa y los precios por debajo de cero, porque los productores tendrán practicamente que pagar para que la gente se lleve el petróleo, dijo Buniak en entrevosta radial.