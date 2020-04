OPINIÓN Reflexión en positivo: Si no está roto, no lo compongas #30Abr

SI no está roto, no lo compongas; este proverbio nos anima a pensar en profundidad en nuestro país y sus circunstancias ya que existe y con razón la opinión generalizada de que acá todo se rompió se destrozó y esto contradice la voluntad de el buen compatriota que desea de una forma u otra y de manera generosa arreglar la patria, corregir las roturas y regresar a cualquier costo a vivir normalmente con relaciones con diferentes países exitosos solventes triunfadores con una diplomacia que anime que una y no divida, ocupándose de sus coterráneos y no anden por el mundo como Juan; charrasqueado, buscando confrontaciones pleitos que a nadie benefician. Pensar que una buena relación garantiza estabilidad y que los vecinos son la familia mas cercana y hoy a quedado demostrado con por ejemplo el caso de la gasolina, razón por la cual en ellos abunda y aquí carecemos, si hubiese buena relación, las mentes se vuelven mas productivas e idearían soluciones hasta tendiendo la mano.

La salud y la vida por sobre todo y a cualquier costo, este virus chino o como se llame convertido en pandemia nos sorprendió a todos sin distingo de ideologías, nos metió a todos en el mismo saco, llegando a pensar que en estas circunstancias hay que hacerle una lectura especial viendo a el mundo alborotado y hablando de guerras de todo tipo y siempre aparece el virus como quien dice vamos a ver ¿quienes son los poderosos que quieren enfrentarse?

Pero como la vida en cualquier circunstancia siempre sera mejor que la muerte, por ello con gran humildad, disciplina y deseos de vivir aceptamos con gusto todas aquellas indicaciones de las personas que desean protegernos a nosotros y a nuestras familias y que Dios ilumine a esos seres cargados de buena voluntad que hacen esfuerzos por el bien de todos, hago un llamado a la solidaridad para agradecer con amor a los que trabajan y aportan por la salud de las personas que habitan en este planeta y que quienes asumen ese noble compromiso no lo politicen, que no haya diferencias se reciban las ayudas humanitarias y contribuciones con gratitud, conscientes de que es un beneficio para el mas necesitado, imitar aquellos países que se han desprendido de grandes fortunas para ayudar, igual hacemos un llamado para ayudar localmente a tantas personas con necesidades de todo tipo hambrientos, sedientos, enfermos y todo lo que se llame sufrir siempre hay algo que podamos compartir con amor y cariño espontáneamente no como una limosna sino que salgan del alma y el corazón las disfrute, con ello se sirve a Dios de la forma mas humilde con estos gestos de bondad por pequeñas o grandes que sean.

Ante estos sucesos por los que estamos pasando reforcemos la vigilia, no debemos creer que estamos seguros y cómodos pensando que las riquezas de nuestra patria era permanente e indestructible y ahora vemos con horror como competimos con países muy pobres; por este motivo debemos repetirnos constantemente lo necesario que es observar aquellas cosas que no parecen tener problemas, cuestionar creativamente. Como lamentablemente cada quien esta por lo suyo y muchos dirán yo no soy policía, por el bien de todos aportemos hasta donde nos duela y trabajemos hasta el cansancio por recuperación de la patria rica.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

