Vecchio: Maduro prohibió vuelos humanitarios desde EEUU hacia Venezuela #30Abr

#COMUNICADO de nuestra @EmbajadaVE_USA: ⁣ ⁣ Con nuestro aliado #EEUU coordinamos dos (2) vuelos humanitarios desde #Miami TOTALMENTE GRATUITOS para el retorno de ciudadanos venezolanos varados.⁣ ⁣ Esos mismos vuelos regresarían a ciudadanos americanos atrapados en #Venezuela.⁣ ⁣ El régimen de Maduro impide criminal e inconstitucionalmente que estos vuelos humanitarios ingresen a nuestro espacio aéreo venezolano.⁣ ⁣ Maduro niega toda solución, solo le importa la manipulación, la propaganda y la mentira.⁣ ⁣ ¡Seguimos en pie de lucha para liberar a #Venezuela!