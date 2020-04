VIDEO Al menos 140 venezolanos piden vuelo humanitario desde Chile #30Abr

View this post on Instagram

Al menos 140 venezolanos están apostados desde el martes pasado frente a la embajada de Venezuela en Chile, solicitando que se otorgue un vuelo humanitario para poder regresar al país, en virtud de que las conexiones terrestres están cerradas y además aseguran que las autoridades venezolanas han negado el permiso de vuelo a las aerolíneas donde compraron sus boletos. . En este grupo de venezolanos integrado por niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad de Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, El Tigre, San Cristóbal, Acarigua y otras ciudades, aseguran haber quedado sin trabajo y otros fueron desalojados de sus viviendas tras las medidas de cuarentena establecidas para contener el contagio de la COVID-19. Ahora esperan, en una especie de campamento improvisado que armaron con carpas y sus maletas, que desde Venezuela activen un canal humanitario para poder volver al país. . Al menos 140 personas tienen boleto de varias aerolíneas, sin embargo hay otros que no lo poseen, por lo que están solicitando también se envíe un vuelo humanitario a través del plan Vuelta a la Patria, del que a diario habla Nicolás Maduro en sus alocuciones. . Destacan también que entregaron un documento expositivo de la situación a funcionarios de la Embajada venezolana en Chile, el cual les fue recibido, por lo que alegan que las autoridades de Venezuela ya están al tanto de la situación. . Estos connacionales temen por su salud, pues se está acercando la temporada de frío y ellos están expuestos en la calle. . Texto: Katherine Nieto Foto: Archivo IMP . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Chile #Venezolanos #Embajada #VueloHumanitario #VueltaALaPatria #Calle #Elimpulso #Información #Noticias #Venezuela #Lara #News #Barquisimeto #30Abr