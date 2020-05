Día del trabajador: El compromiso de hacer país #1May

View this post on Instagram

Quizás el presidente Isaías Medina Angarita, el primero en decretar la conmemoración del Día del Trabajador y Rómulo Betancourt en establecerlo como feriado, jamás imaginaron que esta celebración se convertiría, desde hace 20 años, para los venezolanos, en una fecha más. Un día cualquiera. En Venezuela sus ciudadanos no han podido celebrar un primero de mayo cuando el país que los vio nacer se encuentra sumergido en una crisis política, económica y social, la más profunda de su historia. Desde hace algún tiempo, el venezolano decidió empaquetar este día, acumularlo y llevarlo escondido en un bolso invisible, cuyo valor sólo él conoce. Por eso, hoy quiero hablarte a tí profesor, ingeniero, médico, enfermera, periodista, administrador, contador, electricista, chofer, albañil, zapatero, psicólogo, arquitecto, abogado, ama de casa y todo aquel que con entusiasmo, mística y lucha diaria aporta al crecimiento humano y desarrollo de esta nación. . Dirección: Gisela Carmona Coordinación: Haydeluz Cardozo Producción y concepto: José Manuel Escalona Narración, edición y montaje: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Trabajadores #DíaDelTrabajador #Barquisimeto #Lara #Información #News #Noticias #ElImpulso #1May