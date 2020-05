Oswaldo Méndez: Ningún trabajador eléctrico ha recibido insumos para protegerse del coronavirus #1May

Oswaldo Méndez, secretario general de Trabajadores de Corpoelec Lara, reveló este viernes que ningún trabajador de la industria eléctrica ha recibido insumos para protegerse de la pandemia del coronavirus en la región.

“A ningún trabajador eléctrico se le ha dotado de tapabocas, guantes y otros insumos para no contagiarse del coronavirus. No hay con quien hablar. No sabemos quién nos puede ayudar y eso nos tiene con mucha preocupación”, manifestó.

Por otro lado, a propósito de conmemorarse el Día del Trabajador, Méndez también indicó que al menos 4 millones de trabajadores eléctricos exigen a la administración de Nicolás Maduro mejores condiciones laborales y salarios dignos.

“No hay salario más bajo y condiciones paupérrimas que los de los trabajadores de la industria eléctrica. Nosotros ganamos 2 dólares al mes, nosotros estamos por debajo de la miseria de los pobres. Los trabajadores deben decir si salir a trabajar y contagiarse del coronavirus o quedarse en casa y morirse de hambre”, puntualizó