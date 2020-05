Así interpretan los niños la cuarentena y el coronavirus

A los pequeños de la casa les cambió la rutina. Desde las actividades escolares, salidas al parque en familia, prácticas de alguna disciplina deportiva y baile, todo quedó congelado por la cuarentena social que se mantiene en Venezuela para prevenir la propagación de la Covid-19.

Tareas, juegos, cocinar con la vigilancia de un adulto, ayudar en las labores del hogar, son algunas de las actividades que disfrutan los niños mientras están en casa acatando la normas de salubridad y protección.

La imaginación, las ganas de salir y compartir con los seres queridos hacen que los niños se las ingenien para sobrellevar el aislamiento.

Carlotta Urribarri, 4 años: “un monstruo cuida mi casa”

“Dibuje un monstruo y lo coloque en la entrada de mi casa junto con una hoja para asustar al virus. Lo voy a asustar porque es feo, para que no entre a la casa y no nos venza”, comentó Carlotta, quien hizo su propia protección contra el coronavirus con su imaginación.

Carlotta dibujó un pequeño monstruo como protección, pues para ella es la mejor forma de prevenir algún contagio del COVID-19.

Junto a su mamá elaboraron mascarillas, las cuales son de uso obligatorio si requiere salir. “Ella sola los hizo, yo le traje todas las cosas que necesitaba. Tiene uno de flores y uno de mariposas”, comentó su madre.

Dentro de las actividades en casa que realizan Carlotta y su familia, están: tareas del colegio, pintar, maquillar, jugar, hacer tortas y pastelitos.

La pequeña Carlotta contó a La Verdad que “hay un jugo verde que tiene naranjas, espinacas y muchas verduras, que sirve para que el coronavirus no entre”. A través de su dulzura e inocencia compartió un mensaje: “Si Dios con nosotros, quien contra mí y contra nosotros”.

Mathías Salcedo, 5 años: “si sales, te contagias”

“Yo pienso que no puedo salir porque hay coronavirus, me parece bien que no podamos salir para cuidarnos”, comenta Mathias.

Para Mathias la cuarentena es quedarse en casa por el Covid-19. “Es muy peligroso salir, sino te contagias”.

Salcedo de 5 años juega y se divierte. Al igual que muchos niños se llena de conocimientos y aprendizaje estudiando en casa, con tareas manuales, didácticas y exposiciones a través de vídeos para la maestra.

Samantha y Andrés: “nos divertimos en YouTube”

Samantha y Andrés Mercado son dos hermanitos que comparten en casa la cuarentena social. Ambos con perspectivas distintas y con mucha imaginación hacen del día a día lo mejor.

Samantha, con cinco años, ya es dueña de un canal en YouTube el cual nació en esta cuarentena. Allí cuenta anécdotas y ocurrencias de la niñez. “Me pueden conseguir como Samantha Mercado Presenta, ya subí mi primer vídeo, suscríbanse y denle like”.

La idea de crear su canal de YouTube nació al ver que su papá realiza Live a través de la red social Instagram.

Samantha le pidió a su mama que le creara una cuenta en la red de vídeos y en Instagram como @SamanthaMercado02, ambas están bajo la supervisión de sus padres.

“En la cuarentena he hecho las tareas del colegio, jugar, comer, dibujar, ayudar a mi mama en algunas tareas del hogar, estamos en casa porque hay un virus y debemos quedarnos aquí”, expresó Samantha.

La niña recordó que el uso del tapabocas es importante, que solo los adultos pueden salir y que Dios está cuidando al mundo mientras dura esta cuarentena.

Para Andrés “esta cuarentena es porque llegó el coronavirus. Una enfermedad que puede acabar con la vida de las personas, por eso deben acudir al médico y así evitar contagiar a otros”.

Durante el aislamiento, Andrés, además de estudiar, jugar, ver televisión y comer, también fue el primer invitado en el canal de YouTube Samanta Mercado Presenta.

El niño contó que antes de la cuarentena, luego de salir del colegio practicaba fútbol. Espera que el coronavirus se aleje para entrenar de nuevo.

Marianjelis Pineda, 5 años: “no me gusta la cuarentena”

Con cinco años, Marianjelis extraña sus clases en el preescolar, a sus compañeros y amigos. La niña cuenta que en su casa hace las tareas, juega y comparte con su familia.

“No me gusta la cuarentena, porque no me dejan salir, no me dejan ir para el kínder y no me dejan hacer nada”, expresa Marianjelis.

Su mamá, Lisbel Vargas, cuenta que Marianjelis lamenta que “las gomas están cansadas de estar sentadas ahí en la mesa por no poder salir”.

Alex González, 4 años: “que se vaya el virus y no vuelva más”

Alex esta en sala de cuatro años en el preescolar y a su vez es aspirante a la Sociedad Religiosa Servidores de María.

Durante esta cuarentena prosigue con sus estudios desde casa y también con las actividades asignadas por la iglesia.

“La cuarentena es para que nos quedemos en casa, es para que estudiemos, ver películas, jugar y también dormir”, dijo Alex.

El pequeño expresó que “nos quedemos en casa, para que el virus no nos afecte, hacemos que el coronavirus tema, se vaya y no vuelva nunca más”.

Los más pequeños del hogar comprenden que esta acción tomada a nivel mundial llamada cuarentena, es una forma de protección ante la Covid-19 y que la mejor ayuda es quedarse en casa.

