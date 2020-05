Habitantes de El Trigal denuncian que sin dólares no pueden comprar bombonas de gas #4May

Habitantes de la urbanización El Trigal, ubicada en Cabudare, municipio Palavecino, denunciaron que camiones distribuidores de gas recorren la zona frecuentemente pero no despachan bombonas a quienes formalmente les corresponde sino a quienes ofrecen divisas.

Tal acusación la hizo a Elimpulso.com una habitante del sector -quien se mantuvo bajo el anonimato- tras ser consultada, junto a otros vecinos, sobre el suministro de gas en la zona y servicios públicos en general.

“El gas sí está pasando regularmente, pero se dejan comprar solo con dólares y no entregan a los que ya pagaron el precio establecido“, aseguró la señora, quien seguidamente agregó que estos -despachadores- les dicen que “no tienen bombonas disponibles” pero que realmente es “porque ya las tienen vendidas” a personas que cancelaron con moneda extranjera.

Algunos vecinos detallaron que cobran incluso hasta $20 dólares por la entrega de una bombona de gas mediana, situación que disgusta y genera molestia, puesto que muchas familias salen perjudicadas y deben optar por utilizar cocinas eléctricas.

Sin embargo, esta última opción tampoco es factible, ya que los apagones en la zona se producen a diario y se prolongan durante 6 horas o más, una crítica situación que aqueja a todos los palavecinenses.

Suministro de agua

Por otra parte en cuanto al suministro de agua potable, indicaron que en la urbanización El Trigal llega de 1 a 2 veces por semana, por lo que deben aprovecharla para llenar tanques, potes, cubetas y pipas, para luego rendirla durante la semana.

Aunado a esto algunos vecinos señalaron que, cuando sueltan el agua para el caserío, hay quienes no les llega por la existencia de las denominadas “bombas ladronas” en otras casa. “Hay muchas bombas ladronas y los que no tenemos tanques no nos llega agua”.