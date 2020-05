Consecomercio: Son los consumidores venezolanos quienes reclaman flexibilizar el confinamiento

Son los consumidores venezolanos los que están pidiendo la flexibilización de la cuarentena, aplicada por el gobierno hace casi dos meses debido a la presencia del Coronavirus en el país, no son los comerciantes asegura la primera vicepresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios(Consecomercio), Tiziana Polesel.

Señala desconcer con quien se acordaron los precios de los alimentos, ya que las principales organizaciones gremiales de la empresa privada, no participaron en las reuniones con el Ejecutivo, tampoco suscribieron ningun documento respaldando esta nmedida.

La dirigente gremial fue consultada, cuando apenas falta una semana para que se cumpla el plazo para el vencimiento del según do período de cuarentena, y cuando al parecer existen algunos indicios que evidencian que se pudiera extender, al menos por 15 días más, despues del 12 de mayo.

“Evidentemente nosotros respondemos a la presión que hacen nuestros clientez y los consumidores en general, que estpan pidiendo, que están identificando ciertos productos y servicios, y lo deseable es que de una manera segura y de manera controlada, podamos reiniciar actividades. No olvidemos que ha habido alguna flexibilidad para alimentos y medicinas, pero para que estos productos lleguen a los hogares, es necesario que alguien lo transporte, que alguien lo manipule,es decir hay toda una serie de procesos que tienen que ver con el hecho de que podamos tener esos productos mínimos en casa; asimismo, es muy probable que algunas familias tengan dañada la nevera de su casa y necesitan comprar el repuesto para repararla para poder preservar los alimentos que han comprado, de allí que es l consumidor el que está pidiendo de alguna manera, la reactivación y por supuesto, también las empresas, tenemos varias semanas en las que las empresas han estado pagando nóminas, manteniendo un mínimo de infraestructura y también necesitanm brindar esos servicios a los consumidores”, señala Polesel.

Se mostró cautelosa en cuanto a hacer proyecciones en cuanto a lo que será “el día despues” que concluya la pandemia, advirtiendo que en una situación como la que está viviendo en estos momentos Venezuela, es muy complejo.

“En el mundo no había ocurrido una cosa como esta, porque se bien se han vivido pandemis en otras épocas, pero no en el contexto actual, no son las necesidades que tienen los consumidores hoy en día, entonces hacer una proyección medianamente certera de lo que pudiera ocurrir, es muy complejo e incluso, nosotros los seres humanos hemos estado haciendo cosas en estas últimas semanas, que no necesariamente las vamos a mentener, hemos estado teniendo unas necesidades en esta época que probablemente no son las mismas necesidades, una vez que nuestra consducta se normalice, de allí que no es muy facil predecir lo que va a ocurrir”, advirtió.

Recuerda Polesel que nosotros tenemos en Venezuela, una situación “aderezada” con unas carencias muy significativas, indicando que si bien los empresarios pueden ir tratando de irse reacomodando para ese inicio de actividades, afirmando que en estos momentos existe un problema de desabastecimiento de gasolina muy severo, de tal manera que no es solamente el problema de la previsión de la pandemia, asegurando que esta nos llega en el momento de mayor vulnerabilidad.

“Es decir que ya teníamos las defensas bajas, nosotros tenemos que enfrentar otra serie de problemas, que otros países no tienen, y que nos obligan a vivir contiuamente con ellos, lo que hace que los precios cambien constantemente y este es otro problema, ya que al no tener gasolina el suministro de bienes y servicios es diferente y se reduce y al haber menos productos, estos tienden a subir de precios ya que se mantiene la demanda, pero se reduce la oferta, y esto no es producto del prolema del Covid-19, sino que Venezuela viene atravesando un problemamuy serio, los empresarios no tenemos créditos para trabajar, hay una serie de elementos que están distorsionando, incluso las proyecciones en las cuales uno se pueda fijar en otros países que yah ido eliminando el confinamiento”, afirmó al dirigente del sector del comercio y los servicios.

Admite que el problema del desabastecimiento, se ha venido registrando desde el mes de marzo, fundamentalmente por las restricciones de circulación que hay, a lo que se suma el problema de la falta de combustible que impide que, en el caso concreto de loa alimentos, lleguen a los centros de consumo; admitiendo además que hay un cambio en los patrones de consumo del venezolano, indicando que se esta hablando de una serie de elementos que hacen muy complicado el proceso de abastecimiento.

“Creo que más que hablar nostros como comerciantes, piendo que la población en general entidende que cuando se habla de regulación o de precios controlados, en forma inmediata piensa en el desabastecimiento, en el mercado negro y en el bachaqueo, fenomeno que ya no hay que explicarlo mucho, ya hoy la gente lo entiende y cuando le hablan de aumento del salario mínimo ya sabe lo que esto significa y tampoco es que se alegra mucho, y es evidente qye hoy ya el venezolano esta consciente de cuanto es lo que implican los controles de precio”, señala Polesel.

Advierte que le llama la atención el termino empledo por el Evjecutivo de “precios acordados” y se pregisnta ¿acordados con quien”, afirmando que las principales organizaciones gremiales de la empresa privada, no participaron en estas negociaciones, no suscribieron documento alguno con el gobierno, durante entrevista en el Circuito Éxito.