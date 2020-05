OPINIÓN Se busca un emprendedor: Capacitando a los Intraemprendedores #5May

“Los intraemprendedores son los soñadores que los hacen realidad”

Gifford Pinchot

Capacitar a su personal para adquirir habilidades intraemprendedoras es tan importante como saber a quién contratar. Aunque la mayoría de las personas imaginan que los emprendedores nacen y no se hacen, se han obtenido buenos resultados al capacitar a los intraemprendedores. En nuestras escuelas de emprendedores, señala Pinchot, pedimos voluntarios. De esta manera, estamos entrenando a un grupo selecto de personas que tienen el coraje suficiente para ser voluntarios y hacer el papel de intraemprendedores. Dicha capacitación tiene éxito, recalca Pinchot, en parte, porque les da a las personas permiso para usar una parte de sí mismos que sus supervisores han estado tratando de vencer durante bastante tiempo. Miran alrededor de la habitación y dicen: “Dios mío, hay otras personas como yo en este mundo y parece que la corporación está realmente ahora en serio, queriendo que se emplee este aspecto de mí”. Obtienen un tremendo rejuvenecimiento y renacimiento de la visión y el impulso.

Además, a la mayoría de los intraemprendedores les faltan habilidades para las cuales la capacitación puede ayudar. Tienen algunas habilidades funcionales que a menudo son técnicas, y se han convencido de que realmente no pueden entender algunas cosas como la contabilidad o el marketing. Creen que esos puntos ciegos les impiden ser el gerente general de una nueva idea. Ellos no tienen que convertirse en excelentes en todas las funciones; simplemente ellos tienen que entender lo suficiente como para trabajar fácilmente con otros en esos campos. De hecho, si la idea es buena, el éxito no requiere una gran sofisticación en muchas disciplinas, solo un oficial con un trabajo que no pasa por alto lo obvio.

Los gerentes deben elegir intraemprendedores que sean persistentes, impacientes, que se rían y que enfrenten las barreras. Luego deben estar dispuestos a confiar en que los intraemprendedores saben cómo hacer su trabajo y deben darles los recursos que están pidiendo y personas para ayudarlos a llevar adelante sus ideas. Como los recursos no son infinitos, es posible que tengan que quitarles cosas a otras personas que no son intraemprendedores.

Definitivamente, la capacitación debe estar estructurada para formar equipos y, por lo tanto, todo el equipo debe trabajar en conjunto durante la capacitación.

Italo Olivo

