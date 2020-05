Meléndez sobre ataque al SEN: Gracias a Dios a nosotros no se nos fue la luz #6May

Durante su balance informativo, Carmen Meléndez aseguró este miércoles que tras el supuesto ataque que recibió el Sistema Eléctrico Nacional la tarde de este martes, en Lara solo hubo fluctuaciones, pero “no se fue la electricidad”.

“Ayer hubo un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional. Gracias a Dios a nosotros no se nos fue la luz. Yo se que nuestra gente ha sufrido mucho. Hay personas que dicen que a la gobernadora no se le va la luz. Claro que se nos va, pero estamos tratando de solucionar para que nuestro pueblo no sufra. Ningún gobernante quiere que el pueblo sufra. Si nos toca ayudar al Sistema Eléctrico Nacional, lo vamos hacer para que nadie sufra de apagones“, dijo Mélendez.

Por otra parte, la Almiranta exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta porque existen personas que se estan cometiendo actos delictivos en medio de la cuarentena social.

“Amigos de lo ajeno después no vaya a estar llorando. Vamos actuar. No vamos a permitir que estén cometiendo robos a nuestro pueblo. Deben mantenerse alerta y denunciar. Tenemos a todos nuestros funcionarios desplegados para brindar seguridad ciudadana”, manifestó.

Por último, señaló que hasta la fecha se han inspeccionados 148 establecimientos para verificar que se este cumpliendo con la regulación en los productos alimenticios.