VÍDEO Entre 120 mil y 140 mil bolívares, cobran pasaje carritos por puesto en Cabudare

Por medio de redes sociales se difundió un vídeo donde consultan a un conductor de carritos por puesto, conocidos también como "rápiditos", sobre el precio del pasaje desde Cabudare a Barquisimeto, a lo que este respondió: "120 mil en efectivo y 140 en pago móvil". . Y es que la crisis de transporte que se vive en la entidad, a causa de la escasez de combustible ha puesto en aprietos a ciudadanos que se han visto en la necesidad de cancelar montos exagerados para poder trasladarse, mientras quienes no pueden pagar los elevados costos de estos pasajes, optan por caminar o usar otros métodos de movilización. . Esto transcurre en medio de la cuarentenas social decretada en el país y en Lara, donde autoridades han informado el inicio de operativos de fiscalización e implementación de rutas internas en los 9 municipios, mismas que parecen no terminar de satisfacer las necesidades de los usuarios.