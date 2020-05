VIDEO En Catia se aglomeran para obtener un poco de agua #7May

Los servicios públicos, y en especial el agua, han sido uno de los puntos más álgidos durante las medidas de confinamiento por la COVID-19 en Venezuela. Los escenarios de aglomeramiento de personas se ven a diario en el país, y en esta ocassión se difunció a través de redes sociales un video que muestra a habitantes de Catia en una cola para obtener agua.

Dicha acción rompe con las medidas de distanciamiento social, pues no solo están muy cerca las personas entre sí, sino que además algunos no usan tapabocas. La necesidad los obliga a salir de sus casa para proveerse del líquido que a sus hogares no llega por las tuberías.

#7May Esto es en Catia, donde tienen semanas SIN AGUA y hoy desesperados cargan tobos de un cisterna.



¡Eso se repite en todo el país! Venezolanos buscando gas, sin luz, ¡SOBREVIVIENDO! ¡Urgen soluciones reales! ¡Ser voz de los que no tienen!



¡Dejar la politiquería! pic.twitter.com/7wCORVLBgj — Henrique Capriles R. (@hcapriles) May 7, 2020

Pese a que el régimen de Maduro y sus representantes por Estado aseguran estar garantizando los servicios básicos a la población, esta imágen que compartió el dirigente Henrique Capriles se ve a diario en todo el país.