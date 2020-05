Hilda Rubí González: Trabajadores de la salud duran en hospitales hasta seis días con un solo tapabocas

Un balance de las cifras arrojadas de la encuesta nacional de impacto por el Coronavirus en Venezuela de las últimas semanas, donde resaltó las elevas cifras de desabastecimiento de insumos médicos en los hospitales del país, hizo la doctora Hilda Rubí González.

“Hoy queremos decir con responsabilidad que durante dos semanas seguidas, la escasez del gel desinfectante de ha mantenido en un 80% de ausencia, el tapabocas entre 60 y 70 por ciento, y algo tan esencial como el jabón, no hay en un 70% de nuestros hospitales”, detalló la galena venezolana.

Precisó que el caso específico de las mascarillas, “algo tan esencial como eso, tenemos enfermeras que nos han informado que tienen que durar con el mismo tapabocas hasta seis (6) días por qué no hay en la institución y evidentemente con el salario que ganan, que es de tres dólares mensuales, no les alcanza para estarse comprando nuevas”.

Fue categórica al señalar que “esto es alarmante y crítico, ya basta de demagogia, todos aquellos que estamos en la primera línea del combate contra el COVID-19, en estos momentos nos encontramos más en riesgo y para muestra de ello, es que en las últimas semanas, ha habido de trabajadores de la salud dando positivo, según las propias cifras del régimen”.

Hizo un llamado a la responsabilidad “Hoy no solamente está en riesgo la vida de los venezolanos sino el futuro de la medicina en Venezuela, no permiten la ayuda a esta emergencia humanitaria compleja, sabotean los esfuerzos para ayuda para los trabajadores de la salud y finalmente no dotan de insumos médicos a los que estamos en la primera línea de batalla contra el coronavirus”.

González resaltó que “ya basta de mentiras, demagogia y saboteo, nosotros estamos intentando apoyar y proteger a todo el personal de la salud, mientras el régimen interpreta y dibuja otras cosas distintas. Los trabajadores de la salud exigimos métodos de Barrera porque no solamente está en riesgo la salud de los venezolanos sin el futuro de la medicina en Venezuela”, aseguró.