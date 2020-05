RETACITOS #10May

La supuesta incursión por parte de pequeños grupos que arribaron a territorio venezolano en pequeños botes de esos que los pescadores llaman peñeros, a medida que pasan los días genera más confusiones y por más que el régimen se ha empeñado en intentar hacer ver que los responsables de estas acciones son los gringos en complicidad con los colombianos, todas las evidencias parecieran apuntar hacia un show mediático orientado a desviar la atención de la masacre de la cárcel de Turén en el estado Portuguesa, donde perdieron la vida 47 reclusos, sin que se tenga aún una información oficial seria y creíble sobre esta materia; otras personas aseguran que con estas incursiones folletinescas, tal vez se quiere que la gente no comience a preguntarse qué es lo que está ocurriendo en las barriadas de Petare, donde en la última semana las “plomazones cerradas” entre supuestas bandas por el control de territorio, han obligado a los habitantes de la zona a resguardarse temprano; también existe otro problema sensible como es la escasez de combustible, y como si aún nos faltara algo, nos llegó el COVID-19, que por fortuna y confiando en las cifras oficiales ha sido muy benigno con los venezolanos. De tal manera que hay muchos problemas que el régimen trata por todos los medios, que el soberano no le presente mucha atención, pero lo cierto es que allí permanecen y no van a desaparecer con los distintos trapos rojos que se están utilizando para desviar la atención.

*****

No estuvimos muy alejados de la realidad cuando hace un par de semanas señalamos las anomalías que se estaban presentando con el jefecito del mercado mayorista de Barquisimeto, uno de los acólitos del burgomaestre achocolatado. La ONG Acceso a la Justicia denunció este semana como un nuevo atropello a la propiedad privada, el caso del mercado, con soportes legales sólidos, donde señala que “La directiva de Mercabar, aprovechándose de la pandemia y la escasez de gasolina que imposibilitan la movilización de los comerciantes, se apareció con la GN para realizar desalojos arbitrarios y sin orden judicial, porque los tribunales están cerrados. Se teme por la vida y la integridad de los comerciantes que a pesar de la crisis de combustible hacen lo posible para llegar al mercado”, denunció Gerardo Carrillo, el abogado de los comerciantes que laboran en el mercado. Para el profesional del derecho lo ocurrido el día 22 fue una retaliación por la decisión de la mayoría de los arrendatarios de presentar en marzo de 2018 una demanda en los juzgados contra el aumento de los alquileres, de 60.000%, aprobado por las autoridades de la institución, perteneciente a la Alcaldía de la capital larense. Ciertamente la aplicación de un incremento de esta magnitud, tiene como objetivo lograr que muchos de los comerciantes no puedan pagar las mensualidades y desalojarlos de los locales, para entregarlos a enchufados afectos al proceso. Me ha sorprendido que mis corresponsales en el mercado, no se hayan reportado.

*****

A propósito, unas declaraciones muy desafortunadas las del general Catire, cuando sin dimensionar sus expresiones se puso a amenazar a quienes hicieran comentarios por las redes sociales, que no estuvieran en sintonía con el proceso o con sus principales voceros, señalado específicamente las denuncias que se han venido haciendo en torno a los negociados que han estado haciendo los uniformados con la comercialización de la gasolina, lo cual lamentablemente para él, no se trata de ningún invento de la gente, sino que es una realidad y no es solo en Barquisimeto y Lara, sino en todo el país en general, donde la escasez de combustible se ha convertido en un “tremendo filón” para obtener dólares sin mucho esfuerzo, y como al parecer el negocio se ha vuelto tan lucrativo, permite que sean muchos los que participen en la repartición de las ganancias. Nuevamente le recordamos que en las primeras de cambio chillo, amenazó a sus subalternos hasta con destituirlos si seguían apareciendo denuncias que los involucraran en manejos irregulares con el combustible, pero todo siguió igual, lo que parece indicar que la disciplina en la institución no es cosa que les quite el sueño a los subalternos, así que es preferible que se quede tranquilo, a las redes no las va a callar con amenazas y menos metiendo preso a algún periodista o algún ciudadano, por hacer un comentario que no le acomode o sea en contra del proceso, por el contrario la raya en su carrera sería monumental.

*****

Siempre le hemos recordado a las empresas de servicios, especialmente aquellas cuya eficiencia es vital en cuanto a la calidad de vida de sus suscriptores, que deben esmerarse en mejorar esa calidad y no permitir que por ineficiencia, por descuido o por reducir costos, esta se deteriore. Ya tenemos bastante tiempo recibiendo quejas de los usuarios de Inter, quienes manifiestan sus molestias por la poca atención que la empresa le brinda a sus reclamos; también se multiplican las quejas porque, aun cuando han mantenido una buena relación en cuanto al cumplimiento de los pagos, de buenas a primera le suspenden el servicio, comenzando los clientes a hilar fino y a sacar conclusiones en torno a si estos cortes sorpresivos y algunas veces con clientes que son puntuales en sus pagos, no tendrán alguna relación con las multas que están cobrando por la reinstalación del servicio, poniendo como ejemplo el caso de una familia que teniendo sus cuentas al día, se le vencía el pago el 15 del mes y por no poder hacerlo debido a largas colas, ya el 17 le habían suspendido el servicio, sin ningún tipo de consideración por la trayectoria de buen pagador; pero además se quedan del material de la parrilla, películas del año de la pera y pare usted de contar. Mucha razón tenía el colega Alfredo Álvarez, con la carta que les pasó recientemente, donde les dio hasta con el tobo. Y recuerden, si no quieren que los critiquen mejoren las cosas.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que el burgomaestre de Urdaneta, no se sabe si por remordimientos de conciencia, o por el susto cuando se enteró de la supuesta incursión por el litoral central, del tiro el pasado lunes 4 de mayo y que dizque se le disparó la tensión y tuvieron que llevarlo de emergencia hasta el CDI para que se le controlaran. Muchos al conocer la información en torno al percance del personaje, han comenzado a hacer conjeturas, ya que siempre se ha dicho que quien no la debe no la teme, de tal manera que si apenas con la versión de que llegó un grupito de personas a Vargas y otro a las playas de Aragua, se puso como palo de gallinero, no hay que ser demasiado intelectual ni erudito para llegar a la conclusión que presumiblemente no tiene su conciencia muy tranquila y todas estas informaciones sobre la posibilidad del cese de la usurpación en cualquier momento, podría poner muchas cosas al descubierto en ese municipio. Es evidente que si las condiciones del municipio fueran distintas, las calles no estuvieran llenas de huecos, así como la vialidad interna del municipio, los vecinos recibieran en sus hogares el agua potable en forma regular, los sistemas de salud funcionaran y hubiese una justa distribución de la gasolina, tal vez otro gallo cantaría y los vecinos serían los primeros en salir en su defensa, pero allí ocurre todo lo contrario.

*****

Por supuesto que otro de los temas que le debe estar quitando el sueño al burgomaestre, es que no esperaba quedar al descubierto con el caso de los alimentos, que al parecer tenía ocultos en el galpón al lado del estadio de fútbol, ya que esto lo conocían solamente las personas muy cercanas a su entorno íntimas. Pero como los amigos de Siquisique no son escaparates de nadie y tampoco están dispuestos a estar tapando marramucias, y mucho menos cuando los perjudicados son los propios habitantes del municipio, han señalado que esta comida fue sacada en forma subrepticia y entre gallos y media noche y presuntamente trasladado a otro galpón de la alcaldía ubicado en la población de Agua Buena, caserío ubicado alrededor de 10 kilómetros de Siquisique. Comentan los amigos del personaje que ha decidido mantener los alimentos de manera itinerante en varios sitios, porque teme que ante las denuncias que están circulando en los medios y por las redes, Carmelina ordene hacer en la zona un operativo sorpresivo para rescatar esos alimentos y entregárselos a los habitantes de las poblaciones de Urdaneta, que fue la orden inicial y que hasta estos momentos, por instrucciones del jefecito no se ha cumplido. Recuerden que por allí comentan que muchos de estos productos se están comercializando por Churugura, estado Falcón.

*****

Comienza a moverse nuevamente el cotarro político en Palavecino, varios personajes andan moviéndose como los boxeadores peso pluma, tratando de escalar posiciones políticas y en cargos de elección popular, no precisamente por méritos propios, sino llevándose por delante a cualquier títere con cabeza que se les atraviese. En tal sentido se observan jugadas muy bien pensadas y analizadas, como las de los ajedrecistas, donde se observa como han pasado de ser adversarios, aspirantes de burgomaestres para los nuevos tiempos que se avecinan, han establecido acuerdos, sin que se conozcan las condiciones, para meterle mano al manejo político Municipal, lo que implicaría tener que desincorporar al segundo de a bordo en el municipio, donde uno de los próceres aspiraría a sustituir a la actual alcaldesa, de quien por cierto dicen que ha pasado con más penas que glorias, mientras que otro estaría, aseguran en medios políticos de la zona, son bien maquiavélicos quienes se prestan para este tipo de manejos que desdicen tanto de la verdadera dirigencia política. Así que amanecerá y veremos.

*****

A propósito cada día que pasa son muchas las personas que dejan de creer, no en la política, sino en sus dirigentes o pseudolíderes, de allí que ha comenzado a llamar la atención como es que en diversos sectores y medios de comunicación, comienzan a cuestionar no solamente la actitud firme y valiente de la dirigente de la organización Vente Venezuela, María Corina Machado, la única que llama las cosas por su nombre, en forma directa y sin guabineos, lo que le ha permitido ganarse el apoyo de muchos venezolanos que queremos realmente un cambio político en el país, sino que también han comenzado a bloquear en las redes a muchas de las personas que la han respaldado públicamente, por cuanto estiman que sus posiciones son radicales y tiene la valentía suficiente para exponerlas tanto en público como en privado, dándose incluso el caso de que algunos de los partidos políticos del estatus, también la cuestionan, la mayoría de las veces sin ninguna razón. Ya quisieran muchos de los dirigentes políticos de Venezuela, tener el carisma y la voluntad que tiene de sobra la lideresa de Vente Venezuela, quien tiene la admiración y el respeto de mucha gente seria y honesta en el país.

*****

Así como siguen retornando venezolanos que se habían marchado, en busca de mejores oportunidades, de un trabajo digno y mejor remunerado que le permitiera atender sus necesidades básicas y enviar algo de dinero a su familia en el país, hemos observado como de entrada, por lo menos en la fronteras con Colombia los ubican al pasar a territorio nacional, en una especie de campo de concentración con condiciones totalmente inhumadas, de acuerdo con las historias que cuentan las personas que han vivido en carne propia esta situación. Estamos de acuerdo en que deben cumplir con todas las medidas establecidas para prevenir la propagación del COVID-19; sin embargo, después de realizarles las pruebas rápidas por lo menos en seis oportunidades, cuando son enviados a sus lugares de destino, tienen que soportar nueva cuarentena, la cual depende de los criterios del personal que los reciba, si son civiles o militares. En el caso de Lara las personas que arriban son depositados en la Villa Deportiva Bolivariana, donde hemos estado recibiendo quejas desde hace varias semanas algunas dificultades que incluso han denunciado ante los medios, restricciones para el ingreso de comida y ropa, confiamos que buena parte de esta problemática se haya corregido, porque no hay derecho de que se maltrate a quienes están retornando a la patria, como si fueran enemigos del proceso.

*****

En nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de la región, queremos agradecer a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez por haber atendido el clamor del pueblo que estaba reclamando que se extendiera el “toque de queda” hasta las cuatro de la tarde, ya que de esta manera podrían acudir a sus centros de trabajo, salir a realizar algunas compras de comidas o medicinas, a pagar los servicios sin tener que andar pegando carreras y con el temor de ser detenidos por incumplir con la cuarentena. Al flexibilizar el decreto, la mandataria regional solamente le está dando respuesta a los requerimientos de la población, toda vez que el comentario aparecido en esta sección el domingo de la semana pasada, solo fue el reflejo de los numerosos mensajes recibidos a través de mis correos y de las comunicaciones enviadas a través de las redes sociales, por cuanto no muchas personas tienen acceso directo a Carmelina y teníamos la certeza que por esta vía el mensaje le iba a llegar, ya que si no lo leyó con sus propios ojos, algunas de las personas que tiene a su alrededor le debe haber llevado la sugerencia que le hicimos en torno a las necesidades reales del soberano. Recordamos que también se tomar las medidas pertinentes, cuando denunciamos que en las unidades de Transbarca, estaban metiendo mucha gente y esto implicaba un alto riesgo en estos momentos de coronavirus.

*****

Ya no sabemos en qué tono denunciar la grave problemática de la seguridad en las instalaciones de la UCLA, sobre todo a partir del momento en que el régimen decidió arremeter contra estas casas de estudios superiores independientes, reduciéndoles sus presupuestos en forma dramática y solamente haciendo asignaciones para el pago a medias de la nomina, eliminando las bonificaciones a los docentes y al personal administrativo y obrero y suspendiendo las partidas para el pago de los vigilantes, transporte, comedores y programas de investigación, resultando lo más grave que no se trata solamente de la UCLA, sino que casi todas las universidades que no acatan las líneas del titular del MEU, son puestas en la lista negra. El impacto de estas acciones está a la vista de todos, especialmente en la máxima casa de estudios de Barquisimeto, institución de la cual han egresado profesionales de alto calibre, quienes han puesto en alto el prestigio y la calidad académica de esta institución, no solamente en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Por eso es más doloroso ver como los malandros, en medio de la mayor impunidad, han venido saqueando las instalaciones de la UCLA se han robado las computadoras, las impresoras, los aires acondicionados, los ventiladores, los equipos de laboratorio y hasta los animales de las escuelas de Veterinaria y Agronomía, sin que lamentablemente esto parezca importarle a alguien.

*****

Por cierto los ecocidios, deforestaciones, talas indiscriminadas en distintas zonas del estado Lara, han comenzado a encender las alarmas en diversos sectores de la sociedad regional, quienes están observando con preocupación e inquietud, como si a estas violentas arremetidas contra el medio ambiente de la región, no se les dan un parao, no pasará mucho tiempo sin que la ya profunda escasez de agua que hoy se está viviendo, se profundice y la entidad, que antes de caracterizó por sus áreas verdes como el Valle del Turbio, Terepaima, Guamacire, cuencas altas de Agua Viva, Yacambú. Lo más inquietante es que todas estas deforestaciones que a futuro van a dejar sin agua a las comunidades de Villa Canaán y sus alrededores, supuestamente están siendo llevadas adelante sin contar con ningún tipo de permisología y en una forma anárquica, supuestamente con la excusa que son gente vinculada con el proceso revolucionario, dizque con la finalidad de garantizar la seguridad agroalimentaria del país, cuando los propios agricultores de Fedeagro han anunciado que este año apenas producirán entre un 15% y 20% del consumo de alimentos, porque no tuvieron insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, financiamiento, lo cual se agrava con la escases de gasolina y diesel. En las montañas de la parroquia Guarico del estado Lara, se presentan situaciones similares de deforestación irregular.

*****

Denuncian que dentro de estos mismos procedimientos irregulares e ilegales, algunos de estos bandoleros han instalado llenaderos de agua particulares en la zona, dizque después de haber perforado la tubería del acueducto, vendiendo luego el vital líquido a quienes lo necesitan. Alertan asimismo, que al parecer las brutales deforestaciones que se están registrando en los alrededores de los pozos que surten a las urbanizaciones Chucho Briceño, Terepaima, Rómulo Gallegos y otras de la zona, y que están justamente frente a la comunidad de Las Tunas, los cuales aun cuando están bajo la responsabilidad de Hidrobarro, esta institución se ha hecho de la vista gorda como si nada estuviera pasando, olvidándose que esto va a tener un impacto directo en los habitantes de las mismas, quienes tienen que declararse en emergencia y salirle al paso a esta problemática, si es que no quieren en el futuro vivir pasando sed, La situación es tan grave, que recientemente dizque entraron un grupo de zagaletones, al parque Terepaima, sector El Dique, allí en forma por demás irresponsable prendieron candela, dañando la tubería del acueducto que surte el agua al parcelamiento La Mata, incendio que se extendió por lomas de Tabure, pudiéndose encontrar luego una gran cantidad de animales de la fauna silvestre totalmente calcinados. Trascendió que el municipio va a denunciar ante la Fiscalía la deforestación que está acabando con el parque Terepaima, afectando incluso las torres del Sistema Eléctrico Nacional; sin embargo, creemos que la Asamblea Nacional Legitima, también debería abrir una investigación, a lo mejor hay muchas sorpresas.

*****

La sociedad larense está exigiendo una explicación a quienes están el frente de la Base Aérea Vicente Landaéta Gil, en torno a los frecuentes vuelos de aviones militares que, según denuncian los habitantes de Lara cada día se han hecho más recurrentes, sin que al parecer exista otra explicación que la de intentan amedrentar a los venezolanos, ya que en estos momentos cuando en el país no hay gasolina, estén volando numerosos aviones todos los días, gastando combustible sin ninguna razón válida, creemos que el pueblo larense merece que le informen sobre lo que está ocurriendo. Todos los agradecerán.

Juan Bautista Salas