VIDEO Vecinos de comunidad en Guanare se pelean por el suministro de agua #11May

El domingo 10 de mayo a través de las redes sociales se viralizó un video en el que un grupo de personas en Guanare, estado Portuguesa, se van a los golpes y a los empujones en un intento desesperado por suministrarse agua. . El periodista Miguel Villavicencio, quien publicó el audiovisual, indicó que los hechos se registraron específicamente en las comunidades de Mesa de Cavacas y La Colonia. . En el metraje se detalla cómo los vecinos se agreden incluso ante la presencia de efectivos policiales. Según el comunicador social, los habitantes responsabilizan al gobernador Rafael Calles y al presidente de Hidrosportuguesa, Heberto Pacheco, por lo ocurrido. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Miguel Villavicencio . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Agua #Escasez #Pelea #Portuguesa #Vecinos #Suministro #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #11May