Diputado Dávila: En abril hubo un promedio de 200 horas de cortes eléctricos en Mérida #12May

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, se refirió este martes a la crisis en el sector eléctrico que padece actualmente el estado Mérida y manifestó que la entidad registró al menos 200 horas de cortes eléctricos durante el pasado mes de abril.

“En el mes de abril hubo un promedio de 200 horas de cortes eléctricos en Mérida, es una tragedia lo que estamos viviendo y por eso la gente sale a protestar y dentro de esas protestas el régimen viola los Derechos Humanos“, expresó el parlamentario durante la sesión ordinaria de la AN, realizada de forma virtual.

Dávila señaló que en una de las tantas protestas que se han realizado en Mérida por las fallas eléctricas, colectivos asesinaron a un joven de 21 años.

“En el campito, una zona trabajadora de gente decente, un joven de 21 años, Rafael Hernández, fue asesinado por un grupo de motorizados que pasaron y dispararon simplemente porque tenían 12 horas sin energía eléctrica“, dijo el diputado, quien a su vez remarcó que está a la espera de que a los culpables “les caiga todo el peso de la ley”.

Por otra parte, recordó que hay países que se pueden desarrollar sin petróleo pero no sin electricidad y que en Mérida “la represa Uribante Caparo no funciona, el teleférico no llega a la última estación y los hospitales tienen problemas, al igual que las escuelas”.