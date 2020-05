José Guerra considera que escasez de gasolina es la razón para estar en cuarentena #12May

En una entrevista para el canal de televisión digital Tv Venezuela, el diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro se niega a levantar la cuarentena porque el país no tiene gasolina.

“Según los casos que ha dado el régimen sobre Covid-19 no hay motivos para una cuarentena tan elevada. No han abierto la economía por la restricción de la gasolina los venezolanos o se mueren por coronavirus o se mueren por hambre porque tenemos 55% de la fuerza de trabajo paralizada, la gente que trabaja por cuenta propia o los de la economía informal no tienen ingresos. Hay una parálisis en la economía brutal“, dijo Guerra.

El parlamentario señaló que hay que abrir la economía gradualmente y Maduro debe resolver el problema de la gasolina.

“La gasolina es el factor de mayor restricción de la economía, un país que no tiene gasolina le cuesta la movilidad de los productos y por eso se encarecen porque Caracas y las otras grandes ciudades no son centros productores, sino consumidores y trasladar los productos eleva los costos“, precisó.