Desnutridos y con tuberculosis. Familiares de reclusos de Uribana están desesperados #14Abr

Un joven de 25 años apenas pesa 30 kilos. Sus familiares tienen orden para trasladarlo al Hospital Luis Gómez López, sin embargo, la dirección del penal no lo ha permitido. Es una carrera contra la muerte

Visiblemente preocupada, María Victoria Díaz Puerta, denunció a ElImpulso.com una situación que pone en riesgo la vida de uno de sus familiares directos.

Se trata de su hermano, Víctor José Romero Puerta, de 25 años de edad, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana. Presenta un cuadro de tuberculosis con desnutrición avanzada.

Desde hace dos años y cuatro meses se encuentra privado de libertad. “Mi hermano pesa apenas 30 kilos. Ante su situación hicimos el llamado a los tribunales y me dieron una orden para trasladarlo de la cárcel de Uribana a al Hospital Luis Gómez López, pero el director del penal no ha querido entregarlo”.

Informó que otros reclusos se encuentran en la misma situación y ninguna autoridad dentro del penal ha ejercido acciones para que mejoren sus condiciones de salud.

“Hay otro muchacho como mi hermano que incluso le dio un ACV pero no quisieron avisarle a sus familiares… Solo pido que me permitan sacarlo para que reciba la atención médica que requiere. Ha perdido más de 20 kilos porque allá no hay comida, ni medicinas”.

En este estado se encuentra Víctor José Romero Puerta, de 25 años de edad. Pesa 30 kilos y tiene tuberculosis

La entrega de paquetes en este penal se encuentra suspendida, por tanto, los familiares no logran enviar alimentos ni insumos. “Sabemos que ahí dentro no hay comida, ellos mismos lo han dicho cuando vamos a visitarlos. Quien tenga un familiar en Uribana que se mueva porque si no, se les va a morir“.