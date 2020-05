Olivia Lozano: Para la familia venezolana salir de Maduro es un asunto de vida o muerte

Salir de Maduro es un asunto de vida o muerte para la familia Venezolana, aseguró la Vicepresidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Olivia Lozano, a la vez que rechazó la última medida anunciada por el régimen de extender el estado de emergencia 30 días más.

“Alargar la cuarentena no es una decisión sanitaria sino de política criminal y de control de la dictadura”, agregando que solo quedan dos macabras opciones: “Si salimos, morimos de COVID-19 y si nos quedamos en casa en cuarentena, morimos de hambre”.

Destacó que en Venezuela ha sido más difícil que en cualquier parte del mundo, sobrevivir en la pandemia, “no tenemos sólo el virus, sino también una dictadura infame que todos los días activa mecanismos que atentan contra nuestra vida, restringiendo nuestros derechos y libertades: no tenemos agua, luz, ni gas, ni gasolina. No hay alimentos, medicinas, ni mascarillas, alcohol, ni hospitales, la lista es larga”, asegura

“Hoy salí a la calle y pude ver de cerca la desesperación de los motorizados que trabajan el día a día, en largas colas para abastecer gasolina, también vi con dolor e indignación a grupos familiares enteros, adultos y niños, además de ancianos, buscando qué comer en la basura. ¡Ya basta!”, dijo en tono categórico.

Considera que es fundamental el papel que juega la mujer es esta crisis: “las mujeres que somos el 52% de la población debemos continuar avanzando unidas, a la vanguardia de esta causa para lograr el cambio, es fundamental unirnos, enfocar nuestra fuerza con la que sostenemos la moral de nuestra familia y encontrar maneras para expresar el descontento de todo nuestro país y presionar por la solución”, precisó.

Destacó que la mayoría de las mujeres venezolanas realizan infinitas tareas en sus casas, a las que se ha sumado el tener que organizar el caos generado por la usurpación. “Después de 60 días de encierro temprano, ahora que llega el virus (según lo que indican los expertos) ya no hay ahorros ni paciencia para sobrevivir, de resistir … si no trabajamos no come la familia”.

La legisladora señaló que es más que evidente que el régimen perdió el control, pues no no tiene capacidad para resolver los problemas del país. “Esta decisión así sin políticas públicas que la acompañen, sin acciones orientadas a ayudar a los grupos vulnerables, que busque preservar la producción y el empleo, que garanticen a las familias un ingreso mientras se mantienen en confinamiento, es una muestra más de su caos. La cuarentena debe ser una medida para salvar vidas, con planes de contingencia para garantizarla. ¡Unidad y Gobierno de Emergencia ya!”