OPINIÓN Reflexión en positivo: Confianza el “insumo” más importante para producir #14May

La confianza es el primer insumo para producir y tristemente es de los que estamos careciendo, aqui perdimos la confianza, la mayor parte del mundo productivo no confía en nuestra patria sino se da señal de paz, al contrario cada dia se abre mas la brecha que busca la confrontación y no una rectificación que anime a convivir pacificamente y en armonía debemos por el bien de todos que ese remoquete que le han puesto a nuestra patria, no se si es lo que merecemos estamos bajo un gobierno malo dirigido por malucos, debemos reinventarnos y pensar en nuestro pais y su bienestar general apostar a un cambio de políticas económicas, buenas relaciones con el mundo democrático; necesitamos urgentemente una rectificación, poner el cerebro a trabajar y trabajar antes de poner la lengua a funcionar. Buscar alianzas con naciones productivas con las que podamos intercambiar, que sean prósperos y no ejemplo de ruinas, que no nos den pero tampoco nos quiten como ha sido el caso de los países que son de una solo vía, lo que se va no regresa o al menos recordar aquella publicidad de Simon Diaz “bojotico lleva bojotico trae”.

Cuanta falta hacen esas regalias a tanto venezolano que hoy lo que le sobra es la carencia, al extremo de pasar hambre y necesidades junto a sus hijos, no llegaron a pensar que primero son las familias y el que regala lo que tiene a pedir se queda y peor si regala lo que no es suyo tambien dicen que es ganar indulgencias con escapulario ajeno. Aparte de que no hay duda que es un pecado grave colocar en situación precaria a niños, jóvenes y ancianos en un país que lo tenía todo y en abundancia y para varias generaciones futuras, hoy careciendo hasta de lo mas minimo para subsistir, en un abrir y cerrar de ojos se evaporó, desapareció tanta riqueza ¿donde están los culpables de convertir un país con petróleo pero no petrolero?.

Preocupante la escasez, cada día es más difícil conseguir a precios accesibles los imprescindibles alimentos y medicinas, diariamente se complica al extremo que se convierte en un viacrucis es un vejamen inmerecido día a día, precios regulados de algunos productos que no aguantaran ni tres semanas porque la inflación y devaluación es desenfrenada imposible de alcanzar, el efectivo en moneda nacional ya no es apetecible además de imposible conseguirla, es bastante cuesta arriba que en un país agobiado con tantos obstáculos y problemas pueda seguir adelante si se continúa haciendo lo mismo una y otra vez los resultados serán iguales. Si no hay cambio radical en el modelo ya bien experimentado con saldos negativos y fehacientemente demostrado donde lo han implementando.

Los gobiernos no deben desligarse jamas del sector productivo que al final es quien ayuda a soportar la carga generando empleos, pagando impuestos, produce alimentos, construye y soluciona problemas desinteresadamente en el resto de los países se les ayuda, se les apoya, se le facilitan los insumos necesarios y se les considera el mejor aliado, aquí se les coloca como adversarios, se les obstaculiza para anularles sus iniciativas creativas e inquietudes por ejemplo ¿es posible que a estas alturas exista tanta incertidumbre para la siembra de este ciclo? No, es lamentable que el Presidente de Fedeagro con la seriedad que lo caracteriza dice que solo sembrando lo que resta de este año se cubrira el 20% y ¿la escasez que tenemos? como será con una cosecha cuya predicciones son tan pobres esto servira para coartar el animo para aquellos que lo único que saben es producir, ellos hablan con la verdad cuando dicen que no habrá excusa y tomar en cuenta que la mentira es mala porque destruye la confianza.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

