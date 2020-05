VIDEO “No podemos seguir viviendo así”. El clamor por agua de los habitantes de El Cercado #14May

En diferentes sectores de la ciudad, la crisis con respecto a las fallas en lo servicios públicos es realmente preocupante. Los barquisimetanos diariamente sufren la falta en el suministro del agua, el servicio eléctrico y la distribución del gas doméstico.

En El Cercado, los habitantes aseguran que no pueden seguir viviendo bajo estas condiciones, ya que afirman que no tienen agua suficiente para cocinar, lavar ni hidratarse.

Gloria Avaz, vecina del sector, contó a Elimpulso.com que las pocetas de los baños de la comunidad están muy sucias, ya que no tienen agua para poder bajarlas. Por esta razón pidió a las autoridades que respondan a sus necesidades, porque de lo contrario, no podrán seguir viviendo.

Mencionó que los niños y personas mayores son los más afectados, porque están expuestos a la contaminación de los baños sucios, y su organismo tiene mayor necesidad de consumir agua.

Por otra parte, Gladys Quiroz, contó que no tienen agua “para nada”. Explicó que tienen dificultad hasta para bañarse, ya que prefieren invertir la poca cantidad de agua que tienen para cocinar y lavar “lo extremamente necesario”.

“Nosotros ya no aguantamos, no conseguimos como cocinar, como lavar la ropa, como asearnos nosotros, no encontramos qué hacer“, expresó Quiroz.

Explicó lo terrible que es no poder bañarse diariamente y de manera regular, sino, tener que hacerlo con muy poca cantidad de agua y con tobos.

Asimismo, Anderson Peña, joven de la comunidad, explicó que ante la carencia de agua por tubería, los habitantes se dirigen hacia un pozo que existe en la zona y de allí sacan agua que no saben si es favorable para el consumo humano.

“Deben caminar 2 kilómetros desde el pozo hacia sus casas, eso es lo que tenemos que vivir en El Cercado durante la cuarentena“, detalló.

Además, las personas de El Cercado coincidieron en manifestar que los camiones cisternas no abastecen la necesidad de las familias, ya que no se dirigen hacia las zonas donde están las personas más necesitadas.