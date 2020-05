Campesinos roban cosechas y matan ganado para mitigar el hambre #15May

Los productores del campo se encuentran cada día con mayor preocupación, porque el hambre que sufren los campesinos, está llevando a éstos a robar los frutos que se están formando y a matar el ganado de las fincas.

Esto que estamos viviendo en el medio rural es consecuencia de la aplicación de la cuarentena, expuso el conocido productor agropecario morandino, José Crispi Colmenárez.

Hay que hacer varias consideraciones sobre esta medida, dijo.

Fue una solución para el régimen, porque le proporcionó automáticamente el encierro de la gente, que ya estaba protestando por la falta de gasolina y otros servicios. Agudizó la situación de pobreza y hambre, por cuanto obligó al cierre de empresas, industrias y la mayoría de comercios, impidiendo, asimismo, que los trabajadores informarles pudieran realizar sus actividades que les ha permitido subsistir. Incrementó las dificultades de la población porque también inmovilizó el transporte público y el de carga, incluyendo el de los productos agrícolas por cuanto la escasez de gasolina se extendió mucho más y sólo puede ser utilizada por algunos trabajadores de la salud y todos los cuerpos policiales y militares. Dejó en riesgo al sector productivo, que con gran esfuerzo se mantiene y, por supuesto, a la población más vulnerable tanto del medio urbano como del rural, acrecentando la inseguridad.

En este orden de ideas, el productor agropecuario manifestó que el patrón ha tenido que asumir la protección de sus trabajadores, proporcionándole ayudas más convenientes para su protección. Se toman las previsiones con químicos para entrar y salir, se les dota de las mascarillas y guantes que usan, así como de la atención médica que requieran.

Pero, más allá del cuidado a los trabajadores, está al acecho la gente que no tiene qué comer y por lo tanto ha comenzado a robar los productos del campo y matar el ganado.

Es por ello que el peligro no es sólo del coronavirus Covid 19, sino de la falta de alimentos, que si persiste la cuarentena, que ya ha sido extendida por segunda vez, va a incrementar la escasez de comida.

De mantenerse esa medida, el hambre va matar más gente que la pandemia, presagia. Porque no ha previsto el régimen que la población pobre y sobre toda la del campo, no tiene seguridad alimentaria y la desnutrición está acabando con los niños. Esto no lo ve el régimen.