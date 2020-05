VIDEO FAES amedrentó a ciudadanos en Táchira para dispersar protesta #15May

View this post on Instagram

Cansados de las constantes fallas en los servicios básicos, en horas de la mañana de este viernes habitantes de una comunidad del poblado de San Juan de Colón en el estado Táchira trancaron calles para manifestar su descontento. . Tras varias horas de protesta, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se acercaron hasta la zona para quitar la barricada y dar paso a los vehículos. No obstante, los ciudadanos se enfrentaron a los efectivos policiales y éstos procedieron a utilizar sus armas y disparar al aire para dispersar la manifestación; los andinos no se inmutaron y continuaron haciendo sus reclamos. . “Ciudadanía enfrenta en San Juan de Colón, Táchira, a funcionarios del FAES que llegan con pistola en mano y disparan una ráfaga para disipar protesta. Arrebatan teléfonos para que la colectividad no grabe, sin embargo se mantienen firmes”, escribió Carlos Albornoz, ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA). . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Táchira #Protesta #FAES #ServiciosBásicos #Crisis #Coronavirus #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #15May