Meléndez informó que un contacto directo de paciente con COVID-19 se escapó de un CDI #15May

Carmen Meléndez confirmó este viernes durante su acostumbrado reporte sobre la COVID-19 en Lara, que un joven que tuvo contacto directo con uno de los pacientes positivos se escapó de un Centro Diagnóstico Integral (CDI), y lo instó a entregarse para recibir tratamiento.

“Por ahí hay un joven que se escapó de un CDI y lo estamos buscando porque no puede estar en la calle, tuvo contacto directo con una de las personas confirmadas. Si me está escuchando es mejor que se entregue, le hacemos el tratamiento como es y no esté por la calle. Él no puede estar en la calle si está contaminado propagando el virus. Él sabe quien es y la familia sabe quien es, mejor que venga por propia convicción. Que se presente que nosotros lo vamos a atender. Lo vamos a encontrar donde esté”, expresó Meléndez.

Por otra parte, informó que los 4 casos activos con COVID-19 en Lara están cumpliendo sus tratamientos y señaló que las personas cercanas a estos pacientes se mantienen en aislamiento.

“Tenemos 4 casos activos que están cumpliendo el tratamiento, con todos los contactos familiares hemos tomado las muestras, hemos aislado a las personas cercanas de contactos de estos pacientes y estamos cumpliendo con sus tratamientos”, puntualizó.

La funcionaria recordó que los comercios que ofrecen bienes y servicios de primera necesidad deben cerrar a las 3:00 de la tarde, en cumplimiento al horario establecido por las autoridades regionales para evitar la propagación de la COVID-19.

“Desde esta mañana pasamos revista, estuvimos en varias inspecciones para que la gente cumpla con todas las medidas de prevención y les recuerdo que salga uno por familia a comprar cualquier necesidad que tenga. Tenemos las rutas activadas para cumplir con el transporte”, afirmó.

Por último, señaló que un equipo técnico trabaja para atender la situación eléctrica en la entidad.

“Ya en el occidente se han recuperado algunas termoeléctricas. Ya vino el equipo, fue a Caracas a llevar todo lo que hizo en la inspección para venir al estado Lara a apoyarnos”.