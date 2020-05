Tamara Suju a Padrino López: A ti lo que te mantiene en el poder es la avaricia y la corrupción #15May

Luego de que el ministro de la Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, acusara al Presidente (E) Juan Guaidó de ser el organizador de la denominada operación Gedeón; la abogada y defensora de los Derechos Humanos Tamara Sujú se pronunció para reprochar las declaraciones del líder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y manifestar que será recordado en la historia por haber entregado al país.

La funcionaria lo señaló a través de su cuenta en Twitter @Tamara_Suju por haber entregado “nuestra soberanía, las riquezas naturales, el sistema de identificación” al régimen cubano, a iraníes, rusos, y organizaciones terroristas como el ELN, la FARC y Hezbolá.

Sostuvo que la historia y la justicia lo juzgarán por cometer crímenes de lesa humanidad e inducir, accionar y omitir la ejecución de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias mientras ha estado en el poder.

Por otra parte, aseguró que para hacer justicia averiguará sobre su participación en “el negocio de lavado de oro que desangra la amazonía venezolana”.

“A ti lo que te mantiene en el poder es la avaricia, la corrupción y los dólares. Tú no eres más que un disfraz, traidor y cobarde, que comanda la estructura militar con un alto mando narco, corrupto, criminal y traidor”, manifestó.

Por último, Suju le prometió a Padrino que no habrá un lugar en el mundo donde se pueda esconder de la justicia. “No habrá rincón en la tierra donde te puedas esconder de la Justicia. Aunque tengas 70 años, vas a ir preso, porque tus crímenes, no prescriben. La patria no se entrega”.