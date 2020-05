Trump: New York Times y Washington Post son una desgracia para el periodismo #15May

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra medios de comunicación de su país y cuestionó el trabajo de investigaciones que ha venido realizando el New York Times y el Washington Post.

Trump reprochó a los canales de televisión por no dar la cobertura que él esperaba en torno al Obamagate, catalogado por él mismo, como “el mayor escándalo político en la historia de EEUU”.



“Gracias a Fox por cubrir, supremamente, el mayor escándalo político en la historia de los Estados Unidos: Obamagate. Noticias falsas CNN y el propio MSDNC de Concast, solo están tratando de hacer que su señal de 3 años simplemente desaparezca. Están avergonzados y no saben qué hacer. El New York Times y el Washington Post, son una desgracia para el periodismo. Todas son noticias falsas y lo saben mejor que nadie. La historia se está desarrollando, y no es una imagen bonita para el periodismo”, dijo Trump a través de su cuenta en Twitter.

Es importante mencionar que Obamagate es una narrativa no probada que sostiene que Obama, junto con su entonces vicepresidente Joe Biden, el ex director del FBI James Comey, múltiples servicios de inteligencia tanto en los EEUU, como en el extranjero, el ex director de inteligencia nacional James Clapper y un puñado de oligarcas ucranianos, plantaron un teoría falsa de que Trump estaba coludiendo con Rusia para ganar las elecciones de 2016.