VIDEO Cinco horas y media bajo el sol esperaron habitantes del norte de Barquisimeto por un Transbarca #15May

View this post on Instagram

Salir hasta el centro de Barquisimeto parece ser un reto de supervivencia para los habitantes del Norte de la ciudad, quienes deben pensárselo dos veces antes de decidir salir de su sector a comprar alimentos y artículos de primera necesidad. . Este viernes esperaron hasta cinco horas y media bajo el inclemente sol y en medio de largas y nutridas colas, a que llegaran unidades de Transbarca para poder regresar a sus casas. La situación contraviene el distanciamiento social para prevenir el contagio de la COVID-19 y también el decreto dictado por la Gobernación de Lara que establece la permanencia de los larenses en las calles hasta las 3:00 pm. . Pero por más que deseen cumplir, el único transporte autorizado por las autoridades regionales, es por mucho, insuficiente para atender la demanda. Al menos esa es la considera que hace Carmen López, habitante de la zona norte, quien este viernes llegó a a la 1:10 pm a la parada ubicada en la calle 28 con avenida Carabobo, al lado de la sede de Corpoelec, abordó la unidad a las 4:10 y llegó a su casa a las 4:50 pm. . Pero quienes acompañaron a López, tenían al menos dos horas y media esperando en la parada, por lo que si, ella esperó tres horas, los demás esperaron más de cinco. . Explicó la moradora del Norte de Barquisimeto, que se formaron dos colas, una que correspondía a las personas que tienen tarjeta (a la que llegaban unidades con mayor periodicidad) y otra para quienes tenían efectivo ( Bs. 5mil por el pasaje); no obstante pese a la presencia de policías de Lara y de funcionarios de Transbarca, no se mantenía el orden, pues las personas se intercambiaban de cola apenas llegaba una unidad. . No conforme con la larga espera, al subir a la unidad, en la que además de las personas sentadas, subieron al menos 25 de pie, los usuarios se encuentran con ventanas rotas y restos de vidrio, que ponen en peligro su integridad física, pues al tomar velocidad el vehículo, las partículas pueden herir a alguien. . Texto: Katherine Nieto Video: Cortesía Carmen Lopez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Regionales #Transbarca #CármenMeléndez #Transporte #Covid19 #ElImpulso #noticias #Lara #Barquisimeto #News #15May