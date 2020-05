VÍDEO Encerrados sin agua ni luz: Así sobreviven los barquisimetanos en cuarentena #15May

El pasado martes 12 de mayo, Nicolás Maduro extendió un mes más el Estado de Alarma y la cuarentena social para seguir enfrentando la pandemia del coronavirus en Venezuela. Sin embargo, los barquisimetanos aseguraron que esta medida no ocultará la severa y profunda crisis en los servicios públicos que atraviesa el país.

En una consulta que realizó el equipo periodístico del Elimpulso.com, los ciudadanos narraron la pesadilla no solo de estar encerrados, sino de sobrevivir ante la aguda escasez de agua, la falta de gas domestico y los constantes cortes eléctricos.

“Ha sido difícil vivir así. El agua no nos llega, tampoco tenemos el servicio del gas y la luz no las quitan entre 6 y 8 horas diaria, ya sea en la tarde o en la noche. Esto de verdad ha sido inaguantable. Ya estamos cansado de estar encerrados, de no tener comida y de esta situación”, manifestó Raquel Simanca, habitante de la Carucieña, sector popular ubicado al oeste de Barquisimeto.

Por su parte, Rubén Guerrero, también residente del oeste de la ciudad, puntualizó que la extensión de la cuarentena por 30 días será más difícil de sostener por la administración de Maduro, si no soluciona a tiempo la emergencia compleja humanitaria que atraviesa Venezuela desde que llegó al poder en el 2013.

“Todos sabemos cómo está la situación en el país. Para nadie es un secreto de que no hay agua, gasolina ni mucho menos luz, pero el venezolano se ha caracterizado por acostumbrarse a todo y esto no tiene dos días, tiene mucho tiempo, desde que llegó Maduro al poder y no pasa nada. Seguimos en la misma”, cuestionó Guerrero.

