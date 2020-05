RETACITOS #17May

Cuando buena parte de los venezolanos, específicamente quienes tienen empresas, empleados, los que tienen que producir bienes y servicios y generar recursos para pagar sus nóminas y los costos de producción de sus plantas y también todos aquellos que se dedican a la economía informal y tienen que decidir entre quedarse en casa y preservar la salud o salir a la calle a buscar algo para llevar el sustento al hogar, tenían la esperanza de una flexibilización del confinamiento después de más de 60 días; sin embargo, el régimen sin dimensionar la magnitud del impacto de la medida, decide prolongarla por 30 días más, lo que resulta verdaderamente insoportable para cualquier ser humano, mucho más si está consciente que se le acaban los alimentos, las medicinas, los pocos ahorros que tenía y ya no encuentra de qué echar mano para poder sobrevivir. El régimen aplicó un conjunto de medidas que no han beneficiado a la mayoría, incluso los tan cacareados “precios acordados” para 27 productos alimenticios, han sido modificados en tres oportunidades en menos de una semana, y el kilo de leche en polvo que costaba alrededor de 760.000 bolívares, luego de los tres ajustes ya cuesta más de 1.400.000 bolívares; mientras que el kilo de carne también se convirtió en un producto inalcanzable para quienes recibimos la pensión de 400 mil bolívares; solamente para el pago de las hortalizas y verduras, hay que erogar más de 3.000.000 millones y el régimen sigue diciendo que está favoreciendo a los sectores más vulnerables y que conste que solamente nos estamos refiriendo a los alimentos, porque cuando miramos lo que cuesta un repuesto para el carro, inmediatamente hay que pensar en vender el vehículo, repararlo es imposible, así que no me defiendas compadre.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que gente de la alta dirigencia política regional, ha estado moviéndose por debajo de cuerdas y entre bastidores, ante las versiones que circulan sobre la posibilidad de la venta, de uno de los canales de televisión más antiguos e importantes de la entidad, tratando de tender puentes y explorando los términos en los cuales se podría concretar una negociación, incluso se conoce que gente que labora en el canal e incluso conoce y hasta dice ser amigo del potencial comprador, se mostró molesta al enterarse del asunto por terceras personas, lamentando que no hubiese acudido a ellos directamente para manejar la posible operación. Se afirma que ante las dificultades que éste dirigente ha tenido en los últimos meses, con la dirigencia nacional de la Organización en la cual milita y ha desempeñado cargos al más alto nivel, y consciente que a futuro no tiene vida dentro de misma, estaría elaborando la estrategia para un “Plan B”, lo cual por supuesto no es descabellado y además ya lo hemos señalado, que el personaje no ha sido agarrado a lazo, por lo que tiene mucho sentido el prepararse para el futuro. La gran pregunta que surge de concretarse la negociación, es ¿de dónde saldrán los reales para adquirir el canal? Porque es de suponer que el propietario estará aspirando a una buena plata, de allí que si no la tiene en sus bolsillos pudiera tener algunos socios “enchufados” que aportarían buena parte de los recursos, así que amanecerá y veremos.

*****

El abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos de un numeroso grupo de personas, el pasado viernes 8 de mayo en la población de El Tocuyo al parecer fue más que evidente, ya que las protestas se registraron también en otras poblaciones de la región, donde se padecen de los mismos males, pero allí después de protestar a través de fuertes cacerolazos y algunas personas salieron a las calles, en rechazo a las constantes fallas y deficiencias en los servicios públicos, como agua potable, electricidad, gas y transporte situación que ya se torna inaguantable. El derecho a la protesta está contemplado en la Constitución Nacional y hasta donde sepamos está vigente y no ha sido derogado; además, ni las autoridades regionales ni municipales les han dado respuesta a sus reclamos, así que en forma ilegal y arbitraria se habría ordenado a las autoridades buscar a los supuestos responsables, iniciándose una cacería de brujas donde presuntamente se allanaron viviendas sin órdenes judiciales, se arremetió contra personas y el saldo fue la detención entre 25 y 30 personas, que al final quedaron en 13 que fueron trasladados, la mitad al 121 y a otra mitad a la sede de la Comandancia de la Policía, entre los cuales dizque había dos minusválidos y dos menores de edad. A siete de los detenidos les dictan privativa de libertad, pero la juez consciente de que no han cometido ningún delito les deja libertad condicional con medidas sustitutivas. Hasta aquí todo iba muy bien.

Todos estaban satisfechos, los detenidos, los abogados los familiares; pero a todas estas la juez que momentos antes había dejado en libertad a los detenidos, recibió una “llamada telefónica”, no nos atreveríamos a asegurar sí fue de la gobernación o de la burgomaestre tocuyana, pero lo cierto es que llamó de nuevo a todo el mundo y les dijo que no podía mantener la medida y quedarían privados de libertad, con una serie de delitos a cuestas, solamente por el hecho de reclamar sus derechos a tener una mejor calidad de vida, lo que pone en evidencia la forma como se aplica la justicia en revolución; algunas de las personas presentes al parecer vieron que la juez, tal vez con remordimiento de conciencia y a lo mejor al ver como su autoridad estaba siendo puesta por el piso, derramar algunas lagrimas; sin embargo, más de uno dijo que “esas son lagrimas de cocodrilo”, porque si tuviera un poco de respeto por ella misma, habría mantenido su decisión y se habría ganado el respeto y la admiración de todos en la entidad; sin embargo, quienes estuvieron siguiendo el caso de cerca, comentaron que el aprecio que le tenían en su condición de juez se lo habían perdido, por no haber actuado de acuerdo a la ley. Es una verdadera lástima, porque lo que hizo con las manos, lo desbarató con los pies. Aseguran que el juez rector del Circuito Judicial estuvo en el lugar, lo que generó muchas suspicacias.

*****

El abastecimiento y suministro de gas sigue siendo uno de los problemas más sensibles y álgidos en diversas comunidades del estado Lara, las cuales se quejan de manera constante que nunca son atendidas sus necesidades ni requerimientos, ni por las empresas publica dependientes del ejecutivo, pero tampoco por parte de las empresas privadas que también muestran su total ineficiencia en cuanto a la atención de los usuarios. En esta oportunidad recibimos la denuncia de unas 56 comunidades del sector El Tostao, hacia el oeste de Barquisimeto, que representan a unas 10.000 familias ubicadas en el corredor “Batalla de los Horcones”, cuyos voceros revelan que tienen cerca de 5 meses sin recibir el combustible, aun cuando revelan que se realizaron operativos de abastecimiento en las áreas circunvencinas a la autopista, señalando que ni Gas Lara ni la Empresa Social de Distribución se han ocupado de darles respuestas a sus necesidades, viéndose obligados a tener que retroceder en el tiempo y volver a cocinar con leña. Alertamos a Carmelina que esta gente se está organizando con la intención de reclamar sus derechos, están dispuestos a abrir un “compas de espera” confiando en tener una respuesta a sus peticiones, pero ya no están dispuestos a continuar pasando trabajos, ante la indiferencia del gobierno regional, de tal manera que no les debe extrañar, de persistir la discriminación para estos sectores, se planteen en el corto o mediano plazo situaciones conflictivas y protestas de estas comunidades. Guerra avisada no mata soldado.

Pero los cuentos y las historias del gas en Lara, no terminan con el problema del abastecimiento oportuno y suficiente a los barrios y urbanizaciones, incluso en otras oportunidades hemos señalado que al parecer, en muchos casos, hay que bajarse de la mula con los responsables que manejan los vehículos de distribución, si quieres ser atendido; de manera que como si fuera poco parió la abuela y dizque desde el pasado 11 de mayo han entrado en vigencia unos nuevos precios para el gas doméstico en la región, o sea, además que no abastecen el combustible de manera regular, hay que pagar “vacuna” lo que ha sido denunciado a todos los niveles, ahora habrá que pagarlo más caro, ya que supuestamente el incremento en comparación con los precios vigentes de las bombonas, es superior a 300% en todos los precios de los cilindros en las modalidades residenciales y empresariales. En efecto, la bombona de 10 kgs. pasó de Bs. 65.500 a Bs. 165.500; la 18 kgs, de Bs. 120.000 a Bs. 300.000; la de 27 kgs., de Bs. 178.000 a Bs. 452,000; la de 43 kgs., de Bs. 286.500 a Bs. 718.500; a nivel residencial y empresarial el kilo paso de Bs. 9.550 a Bs. 19.100. En otras palabras, si es así como la revolución está tomando medidas para favorecer a los sectores más vulnerables de la población, estamos plenamente seguros, que muchos preferirán que no los sigan ayudando.

Insistimos en que se debe decir la verdad a los usuarios, en reciente reunión con los distribuidores del gas, se les dijo que no hay gas, además que las distribuidores no tienen la capacidad para atender demanda de la entidad, que las empresa no pueden vender dos bombonas por familia, porque ni siquiera pueden vender una y solamente se garantizó que por cada gandola de gas que llegue a Lara, una carga será destinada a la EPSD, es decir 200 bombonas por gandola, los demás olvídense. En estas reuniones se dejó claro que el gas que se está consumiendo es importado, porque la producción nacional ha caído en forma dramática, pero además gandolas que transportan el gas muchas veces se quedan accidentadas a mitad de camino porque no tienen gasoil, lo que ha llevado a la gente de Lara a enviar una grúa con un tanque cargado de combustible para que el gas pueda llegar a Barquisimeto proceso que por lo menos se lleva dos o tres días. ¿Por qué estas verdades no se le dicen a los usuarios? ¿Por qué insisten en seguirles mintiendo? La verdad que no hay derecho.

*****

Durante el debate virtual sobre la debacle del Sistema Eléctrico Nacional, realizado el pasado martes 12 en la Asamblea Nacional Legitima, se hizo un amplio recuento de lo que ya sabemos todos los venezolanos, que el problema se debe a la falta de un adecuado y oportuno mantenimiento; que no se hicieron las inversiones en su momento, aun cuando seguía aumentando la demanda de manera constante; sin embargo, llamó poderosamente la atención que fue muy poco lo que se dijo en torno a los grandes negociados que se realizaron durante años, las cuantiosas cantidades de recursos en miles de millones de dólares que se dispusieron para el mejoramiento del SEN y para garantizar a los venezolanos el fin de los apagones recurrentes; ni siquiera se recorsó el caso de las plantas termoeléctricas que una vez instaladas aportarían el 40% de la demanda de electricidad en el país ni tampoco del dinero asignado a esta operación, que fue muy sonada y en la cual supuestamente fue mucha gente la que se beneficio, incluyendo a muchos personajes que hoy se dan golpes de pecho y pontifican como ejemplos de honestidad y pulcritud; para nada se mencionó el caso del personaje que al ser juramentado en Corpoelec juró que si en 100 días no tenía resuelto el problema eléctrico, pondría su cargo a la orden, quien por supuesto nunca rindió cuentas. Estas son las interrogantes que mucha gente se hace y que generan mucho ruido cuando no tienen respuestas.

*****

Las denuncias que han estado circulando a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en torno a la proliferación de ecocidios y deforestaciones en diversas zonas del país, en general, pero en particular en regiones especificas del estado Lara, parecen haber comenzado a llegar a sus destinos y a manos de la gente verdaderamente interesada en la preservación del ambiente, dispuestos a realizar las investigaciones correspondientes, determinar responsabilidades y al menos señalar a quienes resulten comprometidos, públicamente y a través de los medios de comunicación para que el pueblo sepa que existe gente inescrupulosa, grupos económicos que solo piensan en obtener ganancias fáciles, sin importarles que sus acciones causarán severos daños a las comunidades, como es el profundizar con las deforestaciones la desaparición de los ojos de agua, los manantiales y las cabeceras de los ríos, delitos que han venido cometiendo con la mayor impunidad y muchas veces, con la presunta participación de las autoridades responsables de garantizar su protección. Tenemos la información del diputado Guillermo Palacios, que los casos del Parque Terepaima y la zona de Agua Viva, ya están en manos de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional legítima y es probable que muy pronto estén revisando el tema, por lo que seguramente invitarán al dirigente de Palavecino José Luis García, quien tiene amplio conocimiento y buenos soportes en torno a estos casos.

*****

Se siguen presentando muchos problemas en el CMI, se quejan los trabajadores de la gestión del actual jefecito de personal, ex alcalde quien aterrizó en caída libre en el cargo, luego de haber pasado sin pena ni gloria por Mindeporte. Denuncian que ahora convertido en verdugo de los trabajadores de la institución, se parte como una “galleta de soda” cuando está ante la jefecita, con canciones, arrumacos y loas de todo calibre para a revolución, mientras ataca al imperio norteamericano, el mismo imperio donde al parecer viven dos de sus descendientes, quienes se marcharon en busca de oportunidades que la revolución que con tan empeño defiende su progenitor, no les pudo dar. Se habrá paseado este personaje, y el consejo se lo dan los trabajadores de puros panas, ya que le señalan que con este contubernio con la jefecita puede perjudicar a sus chamos, porque hay mucha gente que está a la caza de chavistas, maduristas, enchufados y familiares de estos que vivan en el exterior, para ubicarlos y hacerlos retornar a pasar las rochas que estamos pasando la mayoría de los venezolanos. Sería muy, pero muy lamentable, que por estar intentando ganar indulgencias y a lo mejor algún ascenso o aumento de sueldo, le haga un daño quienes no tienen ninguna culpa, así que reflexiona.

*****

A propósito, muchos aun se preguntan ¿por qué no se ha investigado aun con los radios portátiles? Otros tratan de averiguar: ¿El ingreso de un jefecito permite cambiar un teléfono inteligente normal, por otro nuevo, más costoso y de mayor capacidad? ¿Alcanza asimismo para renovar vestuario y además atender la percha y celular para su quirimilinduñe? Por cierto el CNP debería investigar con el burgomaestre achocolatado, si está al tanto de que al frente del Dpto. de Prensa supuestamente está un integrante de los colectivos de Iribarren, de quien los dicen los trabajadores que es alzao y agresivo, además no es periodista ni nada que se le parezca. Al parecer al achocolatado se le olvidó que Wuicho, su padre cuando era gobernador, defendía y apoyaba al Colegio Nacional de Periodistas, y aun cuando muchas veces hubo algunos “encontronazos”, siempre fue en base a argumentos y nunca la sangre llegó al río. No estaría demás, que se le echara una llamadita al chamo de la Alcaldía y se le preguntara si está al tanto de lo que está aconteciendo en prensa del CMI, estamos seguros que los verdaderos profesionales del periodismo que allí laboran, que suponemos debe haber algunos, y que se deben sentir muy mal trabajando en estas condiciones, se lo van a agradecer. Seguiremos informando para ver si se corrigen tantos entuertos y se recupera la majestad y el respeto de la cámara edilicia.

*****

Muy serias las denuncias que se han hecho públicas en torno a la desviación del gasoil destinado al I.A.F.E. en Lara, combustible que según la denuncia se estaría vendiendo a 30 dólares el bidón, resultando lo más grave de la denuncia, que altos funcionarios del instituto conocerían de estos negociados y hasta se dice que reciben una participación. Aseguran que el camión que al parecer utilizan para esta operación es tipo BACUM, marca JMC, color azul, sin placas, el cual dizque esta codificado en el listado de bienes del I.A.F.E. 001681. Asimismo, trascendió que la investigación judicial la lleva la Fiscalía 22 y el expediente supuestamente inicia su identificación P01-P-202, el cual dizque se inicia por denuncia de varios perjudicados en Pavia el 7 de mayo, es decir que el caso ya está en investigaciones y ya hay varios detenidos que están recluidos en el CCP de Andrés Eloy Blanco. Ante este tipo de delitos en contra de los bienes de la nación, y que se realizan por funcionarios que fueron designados para precisamente para defenderlos, es necesario que una vez que se determinen las responsabilidades, el caso no vaya a ser engavetado y pase a dormir el sueño de los justos, imponiéndose la impunidad que siempre ha caracterizado el proceso revolucionario. Los académicos pusieron en evidencia que cuando asumen una posición y les acompaña la razón, no solamente la defienden a capa y espada, sino que la ratifican en todas sus partes, como han sido los cuestionamientos que han hecho a las acciones del régimen en cuanto al manejo del tema del Covid-19.

Le recordamos al Ejecutivo que las Academias Nacionales están integradas por profesionales de alto nivel, en su mayoría docentes universitarios, sus posiciones no son políticas y solamente buscan aportar soluciones para resolver los problemas; sin embargo, como ya es costumbre, los más altos voceros como Diosdiablo, no solo tiene el tupé de criticar lo expuesto por los académicos, materia de la cual no tiene el menor conocimiento, sino que además los amenaza con abrirles una investigación. El rechazo a esta posición del régimen ha sido contundente y la solidaridad de todo el país a favor de las academias, no ha dejado lugar a dudas en torno a quienes tienen la razón.

Juan Bautista Salas