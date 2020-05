Alberto Perozo: Trabajadores en Venezuela vivimos en una esclavitud moderna

El secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores Electricos en Lara, Alberto Perozo, denunció que el aumento decretado por el régimen el 1° de mayo no alcanza para vivir después del incremento de productos de la cesta básica alimentaria y del servicio de gas en la entidad.

“Podemos ver en las condiciones de esclavitud moderna que nos encontramos ahora, con ese aumento salarial un trabajador está condenado a medio comer, a subsistir. Un trabajador con lo que está percibiendo no le puede garantizar a la familia el sustento diario”, denunció Perozo.

El dirigente sindical conminó a los trabajadores a mantenerse unidos y alzando la voz por las injusticias que se cometen a propósito de los salarios de hambre que perciben al desconocerse los contratos colectivos en la mayoría de empresas del estado.

“En este momento el trabajador no tiene capacidad de ahorro. No puede garantizar las comidas mínimas, la educación de los hijos. El gobierno desconoce los contratos colectivos, las luchas históricas que ha tenido el trabajador. Ellos dicen que defienden los derechos de los trabajadores y hacen todo lo contrario. Vemos todo lo contrario, como permiten que el trabajador siga sumergido prácticamente en la indigencia”, dijo Perozo.

Alberto Perozo se preguntó qué está haciendo el ministro de Trabajo para defender a los trabajadores de todo el país, al tiempo que denunció que el régimen cada vez los tiene más acorralados e indefenso. “El trabajador se encuentra totalmente indefenso. No vemos la salida. Nos hacemos solidario con los compañeros de la CANTV, con los trabajadore del transporte, los compañeros del sector salud que lamentable no cuentan con un contrato colectivo y con un sistema de salud que les garantice a todos estar en condiciones óptimas”.

“El llamado es a los trabajadores a mantenernos unidos, a reclamar y a exigir que se respete la constitución y el contrato colectivo de cada una de las instituciones y de los trabajadores de todo el país. Una nación no puede salir adelante si sus trabajadores no se encuentran en condiciones de respeto, en condiciones dignas. Aquí ningún trabajador no puede decir que va a tener vacaciones, que va a poder garantizar vestido y salud a sus hijos, porque lamentablemente en esta esclavitud en la que nos encontramos no está permitido”, sentenció el sindicalista Alberto Perozo.