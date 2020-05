VIDEO Cuarentena quedó en segundo plano ante falta de electricidad y gas #18May

View this post on Instagram

Durante un recorrido realizado en el centro de Barquisimeto, larenses señalaron estar agotados ante los constantes y extensos cortes eléctricos, a lo que se suma la falta de gas doméstico, lo que los ha llevado a salir de sus casas después de la hora establecida en decreto regional para poder cocinar. . “No tengo gas y tengo que salir a cocinar en casas ajenas todos los días cuando se me va la luz”, expresó Judith Galíndez a Elimpulso.com . “La mayoría de las veces la electricidad se me va en la noche, y a eso de las 7:00 pm debo salir a la calle a hacer cena”, acotó. . En este sentido, manifestó: “Si van a mantener a uno encerrado por lo menos dennos las comodidades”. . Por su parte, Euscarith Roque, otra de las ciudadanas consultadas por el equipo periodístico, señaló que en la comunidad en la que vive, los cortes eléctricos se presentan de 6:00 de la tarde a 2:00 de la mañana, también aseguró no contar con gas doméstico. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Enrique Arevalo . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #FaltaDeGas #Apagones #ServiciosPúblicos #CortesEléctricos #Cuarentena #COVID19 #Coronavirus #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #18May