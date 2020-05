AN aprueba acuerdo de apoyo a Juan Guaidó y a un Gobierno de Emergencia Nacional para salir de la crisis

Un respaldo firme a Juan Guaidó, en su rol legítimo como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 233 y 333 de la Constitución. Además, reconocido por más de 60 países en el mundo y por todos los venezolanos, dieron este martes la mayoría absoluta de las fuerzas políticas democráticas: AD, VP, PJ, UNT, CR, EC y la fracción 16 de julio, que hacen vida en la Asamblea Nacional.

La plenaria durante la Sesión Ordinaria, aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo que ratifica el respaldo de la Asamblea Nacional a Juan Gerardo Guaidó Márquez, como Presidente del Poder Legislativo y Presidente Encargado de Venezuela de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, así como lograr el cese a la usurpación, y la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional para salvar a Venezuela de una catástrofe humanitaria y alcanzar una transición democrática.

El texto del Acuerdo expresa la urgente necesidad de instalar un Gobierno de Emergencia Nacional con la participación de todos los sectores políticos y sociales del país, excluyendo a personas que hayan estado inmersos en hechos de narcotráfico, terrorismo y violación de los derechos humanos para conducir una transición a la democracia y proteger la vida millones de venezolanos.

El documento exhorta al pueblo venezolano y a todos los sectores sociales y políticos de Venezuela a ratificar su respaldo a la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para acabar con el sufrimiento de nuestro pueblo y a su vez, corrobora que la única posible real que existe para tomar las medidas estructurales, que deben tomarse con urgencia, para contener la propagación de la pandemia y evitar una catástrofe humanitaria, es a través de un apoyo humanitaria financiero internacional, a que solo se puede acceder con un gobierno democrático, plenamente reconocido por la comunidad internacional y en el control efectivo de las instituciones y del territorio nacional.

Igualmente, ratifica la voluntad y respaldó expresado por la AN y el presidente Juan Guaidó para lograr la obtención e ingreso de toda la ayuda humanitaria, que deberá ser administrada por las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, gremios internacionales a fin de proteger al pueblo de la corrupción y extorsión del régimen de Nicolás Maduro.

El parlamento también hace un llamado urgente a la comunidad internacional en aras que aumente la presión contra la dictadura y mantener su respaldo a Venezuela, el gobierno interino y la Asamblea Nacional, dentro de la ruta planteada por el Mandatario Nacional, Juan Guaidó

UNT firmes con el presidente Guaidó

Inicio el primer punto del Orden del día, el diputado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Omar Barboza, quien consignó y presentó el Proyecto de Acuerdo ante la cámara legislativa, donde recordó que Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela por disposición de la Constitución en su artículo 233, argumentando que unifica la voluntad política opositora, tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren un urgente cambio político y, además tiene el respaldo de la comunidad democrática internacional expresada por más de 60 países del mundo.

“Acusó a los usurpadores de “traidores de la patria” por convertir a la nación en un “Protectorado de Cuba, tienen a su lado a la teocracia de Irán con toda su maldad; la KGB rusa; el narcotráfico, la guerrilla extranjera, y los grupos delincuenciales como los colectivos paramilitares auspiciados por los regímenes de Chávez y Maduro”.

El compromiso de Encuentro Ciudadano (EC)

La diputada Delsa Solórzano quien manifestó su respaldo irrestricto y su compromiso en trabajar por la instalación de un Gobierno de Emergencia nacional, propuesta por Juan Guaidó, como “la cabeza de la alternativa democrática, el cual tiene la obligación de mantenerse unida por alcanzar la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela”.

“Venezuela tiene que saber que desde la AN, desde la presidencia de este órgano legislativo y desde la Presidencia de la República que usted encabeza-Juan Guaidó- estamos dispuestos a que pueda estructurar todo el sistema económico en Venezuela, y podamos recuperar nuestras libertades fundamentales para tener acceso totalmente a todas las oportunidades de manera igualitaria. Ese país libre, plural y democrático que nosotros hemos dibujado para nuestra ciudadanía es posible con la instalación del Gobierno de Emergencia Nacional”, aseguró.

Primero Justicia (PJ) resteados

Mientras que el diputado Juan Pablo Guanipa, en nombre del partido Primero Justicia (PJ), ratificó que están resteados con el presidente Juan Guaidó y la propuesta de Gobierno de Emergencia Nacional que prioriza el bienestar de los venezolanos que sufren y viven la calamidad que ha producido la dictadura de Maduro, quien es la causa de todos esos problemas.

“Un Gobierno de Emergencia Nacional saca a Nicolás Maduro del juego y nos abre las puertas de la inclusión”, enfatizó el parlamentario quien a su vez, destacó que la unidad nacional y la presión internacional son herramientas fundamentales para la libertad de Venezuela.

“Los venezolanos tenemos la responsabilidad de vencer al socialismo chavista y madurista, esa es un plaga que ha enfermado a toda la sociedad, es el virus que debemos combatir todos. Al mundo le decimos que se cuiden del virus del llamado siglo XXI que mata a personas; acaba con servicios públicos; destruye la economía, industrias, comercios; aniquila el sistema de salud y educación. Por tal razón, nuestra responsabilidad es vencerlo”, expresó Guanipa.

Fracción 16 de julio

En la sesión virtual, el diputado Omar González, dijo que la posición de la fracción 16 de julio expresada el 7 de enero con la ratificación de Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela, “sigue más vigente que nunca” y sugirió al gobierno interino la aprobación del artículo 187 numeral 11, acudir Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la aprobación del artículo 8 del TIAR o Acuerdo de Río y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para aplicar la doctrina R2P sobre la Responsabilidad de Proteger a países o pueblos donde se cometen genocidios, “como en Venezuela”.

“Venezuela necesita de todos, pero sobre todo de los más capaces. En el Gobierno de Emergencia Nacional, no puede ser integrado por los criminales que destruyeron a nuestro país, no sería justo, no sería conveniente, sería un error. Por eso, hoy señor Presidente le reiteramos esas solicitudes en nombre del pueblo venezolano y la gente decente que quiere ver reconstruido a la nación. Sí es así, cuente con el respaldo de la enorme mayoría del pueblo venezolano, la fracción 16 de julio y la comunidad democrática internacional”, acentuó.

Causa R (CR) dijo presente

Diputado José Prat, en nombre del partido político Causa-R da un fuerte espaldarazo al referido Proyecto de Acuerdo y la necesidad de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, como solución a la grave catástrofe en materia económica, social, política e institucional que vive Venezuela.

Asimismo, destacó que la Causa -R ratifica su apoyo y acompañamiento al presidente Juan Guaidó y se pone a la disposición “de todo lo que haga falta para lograr el fin de la tragedia nacional y salida de éste narcorégimen y sus principales culpables, entre los cuales, subraya a Nicolás Maduro y sus funcionarios usurpadores que están siendo requeridos por la justicia internacional.

AD con Guaidó

El diputado y jefe de la fracción de Acción Democrática (AD) en la Asamblea Nacional, Piero Maroun, afirmó “que el régimen le tiene miedo al presidente Juan Guaidó” y aseguró que la tolda blanca continuará apoyando a Guaidó, quien “puede tener la confianza que vamos a seguir juntos avanzando juntos y no vamos a caer en las trampas del régimen”.

Invitó hombres y mujeres venezolanos a seguir luchando y avanzar por la restauración de la democracia en el país. “No le vamos a dar gusto a quienes nos quieren dividir, continuaremos respaldando esta gestión, que no es otra que el cambio y libertad de nuestra querida amada Venezuela. La luz del camino está cerca para lo que será la reconstrucción de nuestro amado país”.

Repudió que factores opositores se presten divisiones partidistas que pretenden quitarle el apoyo a Juan Guaidó. “El régimen para desviar los problemas reales que afectan a los venezolanos, y ante la falta de respuestas a las necesidades del pueblo, lanza falsos positivos a la calle, crea informaciones falsas en las redes sociales sobre reuniones entre dirigentes políticos para cohabitar con Maduro y permanezca en el poder u otro dirigente está pidiendo que Guaidó no sea más el líder de la oposición y le quitemos el apoyo”, argumento.