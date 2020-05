Diputado Hernán Alemán confirma participación en Operación Gedeón #19May

View this post on Instagram

El diputado a la Asamblea Nacional, Hernán Alemán, confirmó este martes su participación junto al general, Cliver Alcalá, en la Operación Gedeón la cual buscaba capturar a funcionarios vinculados con la administración de Nicolás Maduro. . "Asumo mi responsabilidad con el general Alcalá de ser los autores, nosotros estamos convencidos que el pueblo venezolano sufre demasiado", afirmó el parlamentario quien informó que dicha operación inició actividades el año pasado, específicamente el 13 de mayo, luego del llamado a las Fuerzas Armadas realizada por el presidente (E), Juan Guaidó. . "Iniciamos esta actividad el año pasado, el 13 de mayo, luego de que Guaidó llamara a los militares, nosotros hicimos conexión con militares para buscar un camino", dijo durante nuestro programa matutino, Al Día Con Sergio. . #19May #Venezuela #OperaciónGedeón #HernánAlemán #VPItv