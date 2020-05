Extrabajadores de DirecTV lamentan cese de las operaciones de la empresa en Venezuela #19May

View this post on Instagram

@directvvenezuela DirecTv Sports fue una gran escuela para mi, esa que siempre llevo con cariño y nostalgia. En mis años en el canal pude crecer como profesional y persona, hacer amistades que hasta el sol de hoy conservo y puedo llamar familia. Lamento profundamente que hoy DirecTv tenga que cesar sus operaciones en Venezuela, pues esto representa un fuerte golpe, uno más que sufre mi país, una ventana más que hoy se cierra. Sin duda el país tiene miles de problemas, este puede no ser el más grave, pero golpea mi corazón y me genera una tristeza increíble, como esas tantas dificultades que a diario enfrenta mi gente. A mis ex compañeros, colegas, todo el personal de DirecTv, empresa que fue mi familia y con la que estaré eternamente agradecida por sus oportunidades, les manifiesto mi apoyo y solidaridad en estos momentos. Gran abrazo para todos y mucha FE, porque vendrán tiempos mejores. 🙏🏽 #DirecTv #DirecTvSports