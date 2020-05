AvanceIMP Así amaneció la urbanización Sucre tras allanamiento de las FAES #21May

View this post on Instagram

#AvanceIMP Así amaneció la urbanización Sucre de Barquisimeto este jueves 21 de mayo, todo pareciera estar en la normalidad. Sin embargo, vecinos aseguraron a Elimpulso.com que funcionarios de la PNB realizan constantes rondas por el sector, lo que mantiene en alerta a toda la comunidad. . Cabe destacar que en la tarde de este miércoles 20 de mayo fueron detenidas 6 personas, luego de que funcionarios de las FAES allanaran viviendas de la urbanización. Todo esto, luego de que realizaran protestas de calle, ante las fallas en los servicios públicos. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Daniel Valencia Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Ciudad #Sucre #PNB #FAES #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #21May