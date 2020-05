Cardenal Porras: La racionalidad tiene que estar por encima de todo no es momento de imponer sino de proponer

No es con amenazas, con un fusil o una ametralladora en la mano como podemos imponer las cosas, la racionalidad tiene que estar por encima de todo y hacernos ver que no se trata de imponer, sino de proponer para que encontremos caminos de entendimiento entre todos.

El pronunciamiento lo hizo este jueves el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, Administrador de la Arquidiócesis de Caracas y Arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, al referirse a los distintos escenarios que hoy se están viviendo en el país.

Precisa que el principal problema de la gente en estos momentos, es el estado anímico debido a la carencia de una información veraz y continua de las cosas, lo que produce una gran incertidumbre en la gente y con la prolongación de esta cuarentena, de esta parálisis, contando ahora con menos medios para poder pasar el tiempo, ahora con la supresión de Directv y otras cosas mas, “todo esto esta generando algo que nos preocupa enormemente y que recogemos a través de Cáritas y de las distintas diócesis, y es que se están dando y se están multiplicando los casos de suicidios, sacrificios infantiles y problemas que requieren un tratamiento psicológico, un acompañamiento porque ante lo que es evidente, que hay que tomar una serie de medidas de orden sanitaria y esto no puede ser unilateral”, afirma

“En segundo lugar un país, una sociedad cualquiera, una familia no se construye sin la participación de todas las partes, no puede ser una sola la que tenga la razón y la que se imponga, y no se puede tampoco descalificar al otro por razones que no van al fondo de la cuestión, vemos como las Academias de Ciencias Médicas, de Ciencias Sociales han señalado una serie de cosas que se están dando, además, una serie de epidemiólogos y de todos los que conocen de esto ahí están, a nosotros como Iglesia nos toca convivir con todos por que estamos continuamente interconectados, en la medida en que se puede, pues sabemos de las deficiencias de Internet y de electricidad, que cada día es peor en el interior del país, y que ya la estamos sufriendo aquí en la capital, no hay manera de salir, sino, es aceptándonos los unos a los otros y poniendo sobre la mesa que es aquello en lo que podemos estar totalmente de acuerdo para avanzar”, dijo.

Advierte, que este momento en Venezuela para superar la crisis, hay que hablar con quien toca y no con quien uno quiere y este es el gran reto que en estos momentos tenemos como sociedad venezolana para que no tenga razón de ser, que son muy pocos los muertos por el Covid-19 pero son muchos los muertos por la violencia, por desnutrición y por la falta de lo más elemental, afirma el Cardenal Porras.

Asegura, que este Covid ha servido a nivel mundial para cuestionar a los Estados, a todos por la falta de transparencia, falta de verdad y la falta de pluralidad, indicando que esto tiene que ver con todos los gobiernos del mundo.

Señala, asimismo que a la hora de tomar decisiones lo primero tiene que ser la vida de la gente, advirtiendo que si esto no se pone como la premisa principal, de nada vale cualquier otra cosa, “por eso quiero decirlo con toda seriedad, todas nuestras instancias eclesiales de la Conferencia Episcopal, de distintas instituciones nacionales y regionales, no tenemos inclinaciones ni hacia un lado ni hacia el otro, lo que necesitamos es sentarnos, ponernos de acuerdo, no a negociar lo que le toda a cada quien, sino, que hay que poner las cartas sobre la mesa, no puede ser simplemente que voy a arreglar yo gobierno, o yo oposición, o yo un pequeño grupo que está aquí, y debo decirlo con mucho orgullo las distintas instancias de la Iglesia no nos hemos quedado de brazos cruzados, inventando, creando para atender mejor a la gente, en este orden de ideas hemos tenido que escuchar analistas de afuera, quienes vienes a orientarnos por el buen camino”.

Llamó la atención en torno a las actuaciones de los colectivos y de algunos cuerpos de seguridad del Estado, indicando que muchos casos no está actuando como debe ser.

“No es con amenazas, no es con un fusil o una ametralladora en la mano como podemos imponer las cosas, la racionalidad tiene que estar por encima de todo y hacernos ver que no se trata de imponer, sino de proponer para que encontremos caminos de entendimiento entre todos, por eso no desmayaremos y seguiremos, con verdadera esperanza y con verdadera ilusión de demostrar que los venezolanos somos capaces de mucho más de lo que nosotros mismos creemos”, afirmó Porras.

Advierte, que el número creciente de protestas que se vienen dando en todo el país, son indicativo de algo, “es una realidad que responde a una necesidad social, la falta de luz, la falta de agua, de agua, de gasolina y de tantas cosas elementales tienen que hacernos reflexionar y buscar, de manera pacífica, lo que no quiere decir de brazos cruzados, pero con fortaleza para que podamos de verdad forzar, porque día a día que pasa la situación se torna peor, y los que primero “pagan el pato” son los más débiles, los mas pobres, los más vulnerables y necesitamos cuidarnos querernos todos para poder echar adelante”,señaló durante entrevista con Román Lozinski, en el Circuito Éxitos.