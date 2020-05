Con 58 nuevos casos de COVID-19, cifra total de contagios en Venezuela se eleva a 882 #21May

View this post on Instagram

Al menos 58 casos positivos de COVID-19 se registraron en las últimas 24 horas en el país, 22 de ellos nacionales y otros 36 importados, informó la tarde-noche de este jueves Delcy Rodríguez. . Luego del anuncio de la vicepresidenta del régimen chavista, el registro total de contagios en Venezuela ascendió a 882. . En cuanto a los nuevos casos nacionales, Rodríguez indicó que se trata de 6 comunitarios y 16 por contactos con viajeros internacionales, de los cuales se encuentran en los estados Barinas (1), Miranda (2), Distrito Capital (1), Cojedes (1) y Bolívar (17). . Habló de un nuevo foco de coronavirus ubicado en la Policía del estado Bolívar, específicamente en el poblado fronterizo de Santa Elena de Uairén, donde hay 14 funcionarios contagiados. . "Hemos detectado un foco que ya ha sido confinado en la policía del estado Bolívar. Se han contagiado 14 policías de distintas edades y 2 personal de salud que están en la primera fila recibiendo a nuestros connacionales", expresó Rodríguez. . En cuanto a los 36 casos positivos de venezolanos que retornan al territorio, detalló que 14 son procedentes de Colombia, 11 de Brasil y 11 de Ecuador. . Mencionó que los 11 provenientes de Ecuador se ubican en el estado Lara tras llegar en un vuelo directo. Los llegados de Colombia entraron por Táchira (13) y Apure (1), mientras que los 11 viajeros procedentes de Brasil cruzaron por el Punto de Atención Social Integral (PASI) del estado Bolívar. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com