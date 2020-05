Hay un déficit de 875 enfermeros para atender el Hospital Central de San Cristobal

“El Hospital Central necesita unos 1.320 profesionales de la enfermería y en los actuales momentos está operando con 445 enfermeros, es decir, hay un déficit de 875 profesionales”, estimó Daniel Lizcano, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Táchira.

Con este argumento, entre otros más, dijo que elevan su voz de protesta ante el Gobierno nacional y regional por la difícil, dura y compleja situación que vive el sistema de salud en el país y, por ende, el estado Táchira.

“Este hecho ha obligado a este universo de profesionales, hombres y mujeres vestidos de blanco, padres, madres, hijos de esta sociedad civil, a la toma de decisiones, que comenzaron con el éxodo masivo hacia otros países, buscando mejores condiciones para así satisfacer sus necesidades y las de sus familias”, sostuvo Daniel Lizcano.

Precisó que este no es el caso en este momento, “pero sí la deserción del talento humano de los diferentes centros que conforman el sistema de salud, hospitales y ambulatorios, donde una importante cantidad de estos están cerrados por el déficit de talento”.

Añadió que esto es producto y motivado a la insatisfacción por el salario percibido, que a duras penas alcanza para comprar un solo producto de la cesta básica.

Recordó que desde el primero de mayo el ingreso mínimo mensual, salario más cesta- ticket, es de 800 mil bolívares y eso no garantiza y tampoco cubre la canasta básica, ni las necesidades de este personal, dispuesto en el artículo 91° de la Constitución Nacional.

—No conformes con esto, también levantamos nuestra voz de protesta por el franco deterioro de los servicios básicos que permiten una mejor calidad de vida, tal es el caso de la electricidad, consumo de agua potable, consumo de gas, internet -aseveró-.

Apuntó que es complicado para el enfermero que trabaja, que no tiene efectivo para pagar el pasaje porque en estos momentos la banca no dispensa ningún tipo de moneda; la ruta de salud aplicada por la pandemia no es tan efectiva y de no pasar pues no pueden llegar a sus centros de trabajo.

—Tampoco hay combustible para los enfermeros que tienen vehículo o moto, a pesar de que muchas veces se satisface a personas que no están de guardia las 24 horas; entonces, cómo se traslada un enfermero a su centro de trabajo -preguntó-.