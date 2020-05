La falta de gasolina deja sin trabajo a dueños de carros fúnebres en Barquisimeto #22May

La falta de combustible en el país ha impedido que diversas áreas laborales de Venezuela continúen su trabajo con normalidad. Una de ellas, es el sector fúnebre.

Al no contar con la gasolina necesaria, las funerarias no mantienen operativos todos sus vehículos fúnebres, sino que trabajan al límite de sus capacidades.

Sin embargo, los trabajadores independientes con carros fúnebres están teniendo mayores dificultades para conseguir gasolina, al punto de estar totalmente varados en su oficio.

Así lo mencionó Rubén Guanipa, quien tiene 5 años trabajando de manera independiente con su carro fúnebre, teniendo alianzas con funerarias. Aseguró que durante la cuarentena social por la pandemia de la COVID-19, no le han surtido combustible, por lo que está sin trabajar, y actualmente está sobreviviendo junto a su familia, con los ahorros que tenía.

“Tengo un mes sin trabajar, estoy comiendo con lo poco que guardé. Me estoy quedando sin nada y tengo dos hijos pequeños“, comentó.

Denunció que hay una mala organización en los ‘tickets‘ que son entregados a las funerarias para surtir de combustible a los vehículos, ya que habrían personas responsables en distribuirla a la mayor cantidad de carros, que no han permitido que él esté dentro de los favorecidos.

“Hay funerarias que no tienen carros, yo les presto el servicio, y cuando me postulan para la gasolina le dicen que no puedo”, acotó.

Mencionó que tiene un oficio de una cooperativa que realiza trabajos fúnebres y de dos funerarias, pero aún así, no le han permitido surtir de gasolina. Aseguró que como él, hay una importante cantidad de trabajadores independientes con carros fúnebres que están sin poder trabajar.