Story: Gasolina de Irán solo llegará a enchufados y miembros del régimen #22May

En una entrevista al programa Código 58 de TV Venezuela Noticias, el encargado de Negocios de EEUU para Venezuela, James Story, sostuvo que la gasolina que llegará a Venezuela procedente de Irán solo beneficiará los “enchufados” del régimen de Nicolás Maduro.

“No puedo especular sobre acciones que podemos tomar, pero si llegan los barcos con gasolina a Venezuela, eso no llegará al pueblo de Maracaibo, llegará solo para los enchufados, para el Ejército, para las personas dentro del régimen, no va a lidiar los problemas de la gran mayoría de los venezolanos que se quedan días y días en colas pidiendo unos 20 litros de gasolina, o los que tienen plata pueden comprar la gasolina más costosa en el mundo, unos 8 a 10 dólares el galón, imaginen, un país donde la gasolina fue regalada ahora tienen que comprarla a un precio muy alto“, manifestó Story.

El funcionario acotó que este combustible solo durará cinco semanas.

“No debería especular sobre las acciones de EEUU ante los buques de Irán que van a Venezuela, pero a mí me llama la atención porque la gasolina tiene que llegar a Venezuela desde Irán, si Venezuela es un país exportador de petróleo que tiene un capacidad de refinar más de 1 millón 300 mil barriles de petróleo por día, entonces es triste que tengan solo una cantidad de gasolina que duraría unas 5 semanas, y eso no arregla la situación en Venezuela”, expresó.