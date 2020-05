OPINIÓN La mentira del régimen sobre las sanciones #23May

Como todo autoritarismo, el chavismo se ha valido de mentiras y engaños para mantenerse en el poder durante estos 21 años. Desde sus inicios han intentado ocultar su ineptitud y corrupción, poniendo excusas para cada mal que afecta a los venezolanos. Entre sus mentiras más comunes sobre la que ellos causaron están: saboteos imaginarios, iguanas que comen cables y supuestas sanciones internacionales contra nuestra economía. Así, es necesario hacer un pequeño análisis sobre este último punto, que tanto mencionan en cadenas de TV, de manera que quede expuesta su farsa.

La recesión de nuestra economía comenzó en el 2013 (tenemos ya 7 años en esta situación), año en el cual inició la escasez de productos y las largas colas de venezolanos para comprar alimento y medicinas. Desde entonces nuestro PIB cayó más del 52% y la hiperinflación que sufrimos es la más alta del mundo. No obstante, las primeras sanciones internacionales fueron impuestas en el 2017, 4 años antes que la recesión. Asimismo, las sanciones han sido colocadas a funcionarios del régimen y a aquellos acusados de narcotráfico y de otras actividades ilícitas,por lo que no tienen influencia en el presupuesto nacional, ni en la administración de recursos del Estado.

Algo similar ocurrió con PDVSA. El régimen despidió a todos los trabajadores que tenían pensamientos distintos a sus ideales autoritarios a pesar de su experticia, se llenaron los bolsillos con el dinero que entraba por las exportaciones de petróleo, no invirtieron en maquinaria nueva y endeudaron la empresa. En la actualidad producimos 700mil barriles diarios de petróleo, cuando en 1999 la producción era mayor a los 3 millones. No son las sanciones las responsables de que los venezolanos debamos hacer colas kilométricas por 20 litros de gasolina, el culpable es él régimen que se mantiene en el poder por medio de la fuerza. El chavismo logró lo que parecía imposible: que el país con mayores reservas de petróleo no tuviera combustible para su población.

Por su parte, los servicios básicos han fallado desde hace más de 10 años, cuando comenzaron los recortes de electricidad y de agua. A diferencia de lo que ellos dicen, las sanciones no evitan que se importen los materiales necesarios para recuperar el funcionamiento de estas empresas. La verdad es que el chavismo dañó las estructuras y profirió robarse el dinero antes de invertirlo para mejorar los servicios. Hoy la falta de electricidad, internet, agua y gas que padecen los venezolanos es culpa del régimen.

La intención no es decir que las sanciones son la gran fórmula que solucionará las dificultades de los venezolanos, pero lo realidad es que si han sido de ayuda para a cercar aún más al régimen, al dificultarles el camino ilícito e impune por el cual pretendían mantener con total libertad a costa del sufrimiento del pueblo venezolano.

Debemos dar fin a la crisis del país pronto, por el bien de Venezuela y millones de venezolanos que apenas logran sobrevivir día tras día. La sociedad en su conjunto debe trabajar unida para lograr este objetivo, desde trabajadores y estudiantes, hasta empresarios y ONG’s. Solo con el trabajo conjunto de todos podremos rescatar a Venezuela del autoritarismo chavista y empezar la reconstrucción del país para el beneficio de todos.

Stalin González