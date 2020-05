FOTOS Difunden imágenes de centenares de fosas en el cementerio más grande de Brasil #24May

El Cementerio Vila Formosa, el más grande de Brasil, está repleto de centenares de fosas recién cavadas para enterrar a los fallecidos a causa de la COVID-19 en ese país, según se reporta a través de RT en español..

Imágenes y videos de esa necrópilis situada en Sao Paulo, fueron difundidas recientemente y se observa a trabajadores preparando múltiples tumbas para atender la trájica demanda en esa, la ciudad más afectada por el coronavirus en latinoamérica.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil se convirtió esta semana en el segundo país del mundo con mas casos positivos del nuevo Coronavirus, superado por Estados Unidos.

El virus ha dejado 80.558 personas infectadas en 505 municipios y se han contabilizado 6.045 muertes en Brasil. Hasta el 21 de mayo, según los datos proporcionados por la Alcaldía, en la ciudad de Sao Paulo se registraron 3.252 decesos y 44.516 casos confirmados.

El presidente brasileño no ha decretado una cuarentena ni medidas de distanciamiento social en ese país, a fin de no parar el funcionamiento de la economía. No obstante algunos gobernadores sí han establecido medidas de distanciamiento y han sido rechazados por el presidente Jair Bolsonaro.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, informó que Sudamérica se está convirtiendo en el nuevo foco de la pandemia del coronavirus, precisamente por la situación de Brasil.