Basabe: A lo único que temo es al juicio de Dios por callar cuando tengo el deber de gritar

Ante los rumores de una detención en su contra el Administrador Apostólico de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basabe, informó a través de sus redes sociales que se encuentra bien, en libertad y dispuesto a seguir alzando la voz “por aquellos que no tienen voz”.

Monseñor Basabe agradeció “de corazón a todos los que desde ayer me han hecho llegar sus muestras de aprecio y respeto”.

Asimismo denunció que desde las redes sociales se corrió la falsa noticia desde el día sábado de que presuntamente estaba detenido.

“Yo, dentro de lo que cabe estoy bien, como la extra grande mayoría de los venezolanos, tratando de salir adelante en un país en el que cada día el vivir es una aventura de supervivencia extrema en medio de tantas calamidades que padecemos como consecuencia principalmente de las malas decisiones de unos ineptos gobernantes que, para lo único que son eficientes es para apropiarse de los bienes públicos, condenando con ello al hambre, la miseria y mala calidad de vida a millones de personas. Estoy, en medio de esta situación de parálisis tratando de cumplir con la misión que como Obispo de dos Iglesias me corresponde”, dijo Monseñor Víctor Hugo Basabe en una publicación en su cuenta de Instagram.

Basabe instó a quienes están detrás de este fakenews a no “perder el tiempo. No son ustedes los que me pueden hacer sentir miedo si es lo que pretenden”.

Aseguró que solo se arrodilla ante Dios al tiempo que afirmó que nunca se arrodillará “ante un gobierno que lo único que tiene en su haber es una estela de destrucción y muerte en uno de los países con mayores posibilidades en el mundo. A lo único que temo es al juicio de Dios por callar cuando tengo el deber de gritar. Nunca, mientras tenga vida, dejaré de poner mi voz para que en ella resuene la de aquellos que no tienen voz”.

Monseñor Basabe manifestó que en los rostros de los venezolanos a los que el régimen de Nicolás Maduro se niega a escuchar, ve “el rostro sufriente de Cristo y en sus rostros lo sirvo y lo venero. Mientras tenga vida y ustedes no se conviertan y se empeñen en hacer sufrir a este pueblo, yo seré molesto para ustedes, pues jamás permitiré que este pueblo se resigne a vivir como “no pueblo” que es lo que ustedes pretenden”, sentenció el Administrador Apostólico de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basabe.