Colapso de cloacas y escasez de agua impiden que en Urdaneta cumplan la cuarentena #27May

En un contacto telefónico a Elimpulso.com, el coordinador regional del partido Voluntad Popular en el municipio Urdaneta, José Suárez, reveló este lunes que existen tres comunidades de esa jurisdicción que no están cumpliendo las medidas preventivas para combatir el coronavirus debido a la escasez de agua.

Suárez denunció que tres comunidades de la parroquia de Siquisique tienen más de 6 meses sin el vital líquido y dos sectores presentan un severo colapso de aguas negras.

“Sectores como Copei, Cauderales y San Rafael tienen más de seis meses que no tienen agua y por supuesto no se están cumpliendo las medidas para prevenir la pandemia del coronavirus. También sectores como San Miguel y El Samán tienen más de año y medio con un colapso de cloacas. Los habitantes han realizado muchas denuncia ante la alcaldía y las autoridades hacen caso omiso”, manifestó.

El representante de la tolda naranja reveló que los habitantes de este municipio deben cancelar al menos 10 dólares a cisternas para poder obtener agua potable y así satisfacer sus necesidades básicas.

“El sector Cruz de Mayo depende exclusivamente de la Alcaldía. Ellos les envían la cisterna cada 15 día y los personas deben pagar cancelar en un millón de bolívares o 10 dólares para poder tener agua y realizar sus necesidades básicas”, expresó.