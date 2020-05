Foro Penal espera decisión sobre el caso del joven detenido en El Tocuyo con discapacidad intelectual #26May

View this post on Instagram

#26Mayo 1:00PM Esperando decisión sobre Luis Pérez Luna, con discapacidad intelectual, detenido arbitrariamente en protestas en #Lara #tocuyo. Ahora equipo @foropenal a la espera de respuesta de tribunal sobre revisión de medida privativa de libertad que le otorgue su libertad. En este momento, como se observa en el video, le fue permitido que pudiera ingerir alimentos y agua que la madre, Nancy Luna, a las puertas del tribunal le suministró, en compañía de abogados y Defensores Activos del @foropenal. Luis fue trasladado a tribunales desde temprano desde El Tocuyo donde lo mantienen detenido desde el #9Mayo.