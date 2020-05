COLUMNA El rincón de los miércoles #27May

Hay mucha gente que le interesa muy poco la televisión como entretenimiento principal en su vida. La mayoría se ha convertido con el tiempo en verdaderos cultores de la llamada caja tonta a la que necesita con la urgencia que una persona necesita el aire para poder respirar. Sin duda, la TV es uno de los inventos más importantes creados por el hombre en el siglo pasado. Tiene la virtud de ser un aliado de los solitarios, fiel acompañante de los viejos y motivo alucinante para los jóvenes. En países democráticos también una fuente de información de los ciudadanos y una necesaria manera de saber lo que pasa más allá de la pantallita. Es por estos motivos y otros más que la desaparición de Directv trae de cabeza a la gente con el peligro latente de un suicidio masivo si en poco tiempo no regresan las imágenes a nuestros receptores. Por ejemplo, no he podido conciliar el sueño nocturno cuando pienso que no podría ver otra vez jugando al Real Madrid en los meses por venir, una pesadilla que se repite insistentemente ante la duda de saber que solamente podemos mirar las cadenas presidenciales o los rostros de los hermanos Rodríguez anunciando el número de víctimas del Corona Virus. La ausencia de Globo y Pdvsa en la parrilla de Directv no me preocupaba mucho, dejé de ver esos canales hace ya mucho tiempo.

II

Doña Flor Isava apagó el día 20 de mayo 99 velitas y está apenas a una más para celebrar sus 100 años como visitante ilustre de este planeta llamado Tierra. Tuve la suerte de conocerla en Barquisimeto hace ya varias décadas cuando formaba parte del Comité Olímpico Venezolana. Recuerdo que en mi crónica de ese miércoles dije de su esplendorosa sonrisa, era la más bonita y franca que había visto alguna vez. Después aumento mi admiración por ella cuando supe su historia como una deportista múltiple, además un ser humano excepcional de quien todos los venezolanos podemos estar muy orgullosos. Feliz cumple, admirada doña Flor.

III

Estamos cambiando nuestras costumbres a consecuencia de la pandemia provocada por el Corona virus. Resulta muy difícil una respuesta definitiva, pero apreciamos alunas señales que nos lleva a pensar que algo de eso está ocurriendo. Por ejemplo, en Gran Bretaña van a invertir 2.000 millones de Libras para que Londres tenga la zona libre de vehículos más grandes del mundo, mientras en Francia e Italia están entregando bonos para compras y arreglos de bicicletas. En España las bicy se están poniendo de moda rápidamente y en los Estados Unidos 3 de cada ciudadano confiesa tener en casa por lo menos dos personas que utilizan ese transporte para ir al trabajo. El Estado Lara, en Venezuela, hasta finales de los años 0 y comienzos de la década de los 60, las bicicletas eran familiares en el ´paisaje urbano. Recuerdo haber comprado la mía en la empresa de don Nico castillo, de grata recordación para mucho guaro. Lara, entonces, era cuna de grandes ciclistas como Domingo López, por ejemplo o Victor “Escaparate” Suárez, por ejemplo, quien dicho sea de paso la estápasando muy mal en su casa de Quíbor, un semillero de buenos pedalistas, donde si saben de bicicletas.

Luis Rodríguez Moreno