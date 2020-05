OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: ¿Coherente realidad? #27May

“Por eso les digo:

Si en Venezuela no hubiese llegado la revolución…

¡Hoy Venezuela estaría apagada!

Yo creo que estaríamos alumbrándonos con faroles…

Y cocinando con leña y todas esas cosas…

¡ESTARÍAMOS COMO EN LA PREHISTORIA…!”

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS (28-07-1.954/05-03-2.013).

Supongo que sobre el ex presidente Chávez hay muy poco que decir que la gente no sepa.

Podemos sí, comprobar la injustificable realidad de la situación actual en la cual subsistimos los habitantes del territorio que fue llamado…”Tierra de Gracia.”

Supongo que Venezuela fue bendecida por Dios, al extremo de que hay quien la compara con el bíblico Edén, por tanto, no parece lógicamente aceptable que estemos viviendo una realidad que podría calificarse como apocalíptica, en el país que no sólo es rico en petróleo si no que posee la cuarta mina más grande de oro del planeta y hay quien dice que es la más grande.

Así como también se afirma que Venezuela es una alfombra de coltán (llamado también oro negro). Para aquellos que lo desconocen: El coltán es un mineral que se usa en los aparatos digitales.

Se asegura que Venezuela tiene grandes reservas de torio. Que es un elemento químico radioactivo definido como “Combustible Nuclear Limpio”. Así como también, que hay países que están desarrollando plantas nucleares que utilizan exclusivamente el torio.

Que además el país posee 490 mil millones de barriles de petróleo en reservas, y la segunda más grande reserva de gas natural de la tierra y la segunda más grande reserva de uranio del globo terráqueo.

Algunos países calificados internacionalmente como forajidos saben que debajo del suelo venezolano hay más de 11 mil toneladas de oro y que las reservas de torio superan el valor que tiene todo el petróleo que hay en la famosa faja del Orinoco.

Pero es característica primordial venezolana el ser el séptimo reservorio de agua dulce del mundo, disponer de excelente clima, tierras fértiles, exuberantes paisajes: llanos, montañas, desiertos, bosques nublados, nieves eternas y lo más importante, una población económicamente activa plenamente formada y capacitada en nuestras universidades, politécnicos, escuelas técnicas industriales; completamente apoyadas por una excelente mano de obra egresada del Instituto de Capacitación Educativa, INCE, sin ideologización política.

Pero, el día a día nos comprueba que nos hemos retrotraídos a la “Edad Media…”

Sobrevivimos en un trueque impuesto, sin bolívares en efectivo, sin comida, medicinas, seguro médico, insumos en hospitales, luz, agua, gas, gasolina, Internet, efectiva telefonía por CANTV, Directv; sin producción petrolera, agrícola artesanal y/o industrial; sin turismo. Sin estar activos el 80% de los comercios, cuya consecuencia es que estamos sin trabajo, ni empleo… Sin ingresos monetarios.

Sin clases en escuelas, liceos ni universidades. Sin transporte público, sin seguridad jurídica y/o personal. Sin vuelos nacionales e internacionales; con las fronteras internacionales cerradas. Con medios de comunicación seriamente cuestionados.

Ha sido evidentemente comprobado el desabastecimiento de medicinas y/o de alimentos por falta de disponibilidad o carestía lo cual hace recordar aquellas palabras pronunciadas por Chávez:

“Todo ser humano antes de ser parido, desde el momento en que es gestado en el vientre de una madre tiene derecho a la alimentación, eso lo sabemos, pero pareciera que falta voluntad para que eso se cumpla.”

¿COHERENCIA?

Maximiliano Pérez